Medicina, enginyeria de l’automoció i emprenedoria en economia digital, nous graus de la UVic-UCC

El grau en medicina

El grau en medicina començarà amb 90 alumnes repartits en dos grups (l’anglès, juntament amb el castellà i el català, seran les llengües de treball). Aquest grau se centrarà en la medicina integral i comunitària i tindrà com a eixos fonamentals la salut pública i comunitària, la cronicitat, les tecnologies en l’àmbit de la salut, la bioètica i la gestió i planificació social i comunitària. S’impartirà a les instal·lacions del campus UVic i tindrà una unitat docent al campus UManresa. L’oferta docent estarà estretament vinculada a la xarxa assistencial del territori, des de Vic i Manresa fins a Puigcerdà, passant per Olot, Campdevànol..., a través dels acords de col·laboració amb la Xarxa d’Atenció Primària de l’ICS i amb l’Hospital Clínic de Barcelona. L’accés es farà a través de la preinscripció universitària de la Generalitat.

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC neix amb una decidida vocació internacional i un model pedagògic innovador que situa el pacient al centre de tot el procés de formació dels metges, es focalitza en l’atenció comunitària i es proposa dotar els alumnes d’un elevat nivell d’excel·lència professional en valors i competències. L’entitat titular de la Facultat de Medicina és la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat sense ànim de lucre impulsada per la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages.

El grau en emprenedoria en economia digital

Són un munt les empreses consolidades que pretenen reorientar el seu negoci en un vessant més digital. Per atendre aquesta demanda, la Universitat de Vic ha creat un nou grau, que dotarà els alumnes de les competències necessàries per incorporar-s’hi i els capacitarà per a la creació d’empreses emergents de base tecnològica.

Aquest grau de tres anys serà impartit a Granollers amb metodologia ABP (aprenentatge basat en problemes). La docència serà intensiva durant 8 setmanes cada semestre, amb treball grupal tutoritzat al centre durant les setmanes restants per desenvolupar un projecte emprenedor. La proposta respon a l’aprofitament de les oportunitats que generen les xarxes socials i les comunicacions mòbils per fomentar l’esperit emprenedor. L’anglès s’hi incorporarà progressivament, però des del primer curs el grau ja inclourà un 25% d’assignatures en aquesta llengua.

El grau en enginyeria de l’automoció

Pel que fa al nou grau en Enginyeria de l’Automoció, és d’orientació dual teorico-pràctica, desenvolupat en col·laboració amb el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, que s’impartirà a la seu de la UVic-UCC a Granollers i combinarà períodes docents a la Universitat amb estades llargues a les empreses. Formarà professionals altament qualificats en l’àmbit de l’enginyeria de l’automoció, amb una forta especialització però alhora amb una visió integral del sector i de les seves tendències. El grau posa un especial èmfasi en la indústria 4.0 i en el futur de la conducció en la incipient era del coneixement, i capacita els alumnes perquè siguin enginyers amb competències en entorns digitals hiperconnectats, vehicles elèctrics, conducció autònoma i robòtica col·laborativa.