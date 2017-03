És cert que internet i el món digital ens obren les portes a allò que necessitem i a qualsevol informació que busquem, però poder trobar en un mateix punt l’àmplia i variada oferta formativa i tenir l’opció de fer consultes i resoldre dubtes al moment és una avantatge clau. Perquè, quan es poden contemplar múltiples opcions, generalment, s’acaben prenent decisions amb més coneixement, més convenciment i, segurament, amb encert. A més, una trobada com el Saló de l’Ensenyament mostra el potencial de Barcelona com a centre d’excel·lència, on les possibilitats per formar-se i aprendre són moltes, de qualitat i d’alt nivell. Però que any rere any se segueixi organitzant aquest Saló és la prova evident que el talent jove de la nostra ciutat es compromet amb la seva carrera acadèmica i professional, s’interessa per seguir creixent i s’esforça per aconseguir allò que vol. Això és important, sobretot quan es tracta d’aquest col·lectiu, perquè ens permet trencar els estereotips que, de vegades, els acompanyen i els poden marcar el camí que ara han d’emprendre. Són les generacions del futur, un futur força immediat, i les hem d’animar a formar-se, a ser professionals qualificats el dia de demà, i per això és necessari que siguin capaces de descobrir allò que realment els agrada i creuen que faran bé i amb il·lusió. Aquesta és la clau del progrés en la trajectòria laboral i també de la cohesió social. Per això el Saló de l’Ensenyament no és només un gran aparador de l’oferta, sinó sobretot un punt de trobada i d’empenta fonamental per continuar construint una ciutat que incorpora la riquesa del coneixement i la igualtat d’oportunitats.