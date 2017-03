Aquesta edició del Saló de l’Ensenyament és la novena en què comptem amb la presència de l’Espai Ciència, una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) juntament amb Fira de Barcelona. La faceta més atractiva i motivadora de la ciència i dels investigadors torna a la gran cita de l’educació a Catalunya mitjançant aquest espai, i ho fa per mostrar en directe la recerca del nostre país explicada d’una manera pràctica, amena i propera al jovent. El seu objectiu és atraure els joves cap a la ciència i fomentar les carreres científiques i tecnològiques.

El Saló de l’Ensenyament ens permet arribar massivament als joves d’entre 15 i 18 anys que encaminen el seu futur acadèmic. Per atraure’ls a les carreres científiques posem al seu abast un complet programa d’activitats divulgatives i experiments científics lúdics i interactius, a càrrec de les principals universitats, centres de recerca i altres entitats vinculades a la ciència.

L’Espai Ciència és una activitat del programa Ciència i Aula de la FCRi, que fomenta les vocacions cientificotècniques i l’interès per la recerca a les escoles. Es planteja com una eina per als estudiants d’ESO i batxillerat, que han de decidir el seu futur professional, perquè puguin tenir un primer contacte pràctic amb el món de la ciència i la tecnologia que els motivi a encaminar el seu futur professional cap a una carrera STEM (de ciència, tecnologia i matemàtiques). Us convido a visitar-nos i gaudir la ciència en directe.