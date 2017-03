Roser Soley: “El visitant té al seu abast l’oferta educativa més extensa”

Què hi trobaran els visitants al Saló de l’Ensenyament del 2017?

En pocs dies i en un únic recinte, els visitants tindran al seu abast la més extensa oferta educativa.

A qui s’adreça el Saló de l’Ensenyament?

Té un públic objectiu molt concret: els joves estudiants de l’últim any d’ESO que han de triar el seu itinerari acadèmic. La principal finalitat del saló és oferir-los un ampli ventall d’opcions perquè puguin escollir la millor: la que els asseguri un bon futur.

Hi ha informació per als que ja són al món laboral i volen reciclar-se?

Aquest tipus de públic pot trobar resposta a les seves inquietuds a Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus, que se celebra els dies 24 i 25 al Palau 5 del recinte de Montjuïc, coincidint amb el Saló de l’Ensenyament, que se celebra del 22 al 26 de març al Palau 2 del mateix recinte. A Futura els visitants hi trobaran informació pràctica per buscar feina, un Recruitment Forum (activitat destinada a ajudar a trobar feina ja sigui aquí o bé a l’estranger) i l’assessorament de Barcelona Activa.

En altres temps, l’adolescent entrava en una fàbrica, com a aprenent, i hi treballava fins a la jubilació. Això forma part del passat. Els joves d’avui molt probablement canviaran de feina -i en força casos, de país- uns quants cops a la vida. Això implica reciclatge professional, esclar.

Sí, però més que el reciclatge professional, crec que els nous temps obliguen a plantejar-se una millor i més completa formació. Jo soc de les convençudes que com més alta és la qualificació, millor és la sortida professional. Per tant, crec que és important fer arribar als nostres joves que estudiar, i estudiar bé, és una inversió que donarà bons rèdits en el futur, ja sigui aquí o a l’estranger. En aquest sentit, crec també que hem de perdre la por a marxar fora... com molts joves han fet com a opció personal i professional. És evident que no és el mateix haver de marxar fora obligat que per gust, però tot i això per què no fem que s’ho puguin plantejar com una oportunitat? I penso en accions que fomentin la mobilitat com és, per exemple, el programa europeu de beques Erasmus.

Enguany fa 30 anys que va iniciar-se el programa Erasmus.

Sí, crec que l’Erasmus ha sigut un gran encert. Se n’han beneficiat 5 milions d’estudiants de les universitats europees; ha contribuït de manera important a la seva formació acadèmica i humana. I ha deixat pas a l’Erasmus+, que obre el seu àmbit a països de la resta del món, en una evolució que demostra l’èxit que ha tingut i que els joves volen aprendre més i més. Així, doncs, tal com deia, més que reciclatge professional, que també, jo crec que els nous temps ens obliguen a tenir la mirada més àmplia i no tenir por al futur, sigui quin sigui.

La FP de mica en mica va tenint el reconeixement que es mereix. Quines FP tenen més demanda?

Els estudis que integren la formació professional són els que tenen un vincle més directe amb el món laboral. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, 5 de cada 10 graduats en ensenyaments professionals troben feina durant els nou mesos posteriors a haver acabat els estudis. Això demostra que la FP no és que tingui només un gran futur, sinó que ja té un enorme present. Els estudis relacionats amb les noves tecnologies són els que atrauen més els nostres estudiants i els que tenen millor sortida professional, com ara informàtica i comunicacions.

¿Creu que està funcionant prou bé la FP dual, que combina la formació teòrica al centre d’estudis i l’estada en pràctiques a l’empresa?

Crec que sí. Des de la seva posada en marxa, ara fa cinc anys, estudiants i empreses s’han adonat dels avantatges que proporciona. Les dades així ho demostren: dels 590 alumnes del curs 2012/2013, ja hem passat als més de 7.500 d’aquest curs, i el nombre d’empreses que hi col·laboren va augmentant any rere any. S’ha passat del centenar d’aquell primer curs a les més de 2.700 d’enguany. A més, segons dades del govern català, 7 de cada 10 graduats en FP dual troben feina al cap de 9 mesos d’acabar els estudis. Per tant, podríem dir que la FP dual progressa adequadament.

Quines novetats trobarà el visitant en el Saló de l’Ensenyament pel que fa a la FP?

L’aposta per la FP en l’edició d’aquest any es farà visible a través d’un espai propi de més de 2.800 metres quadrats, on donarem cabuda a l’oferta de prop d’una cinquantena de centres d’estudis de formació professional.

Pel que fa al Saló Futura, quins màsters i postgraus generen més demanda?

A l’última edició, la de l’any 2016, molts visitants es van interessar pels estudis relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida i les ciències socials i jurídiques.

Faci’ns cinc cèntims de l’apartat dedicat a la ciència del Saló de l’Ensenyament.

L’Espai Ciència, que té com a objectiu fer més atractiva l’activitat investigadora per als joves estudiants, és un dels grans reclams del Saló de l’Ensenyament. És una iniciativa organitzada des de fa ja nou edicions per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), amb la col·laboració de Fira de Barcelona, que inclou diversos estands d’universitats, centres de recerca i altres institucions catalanes vinculades a la ciència, que ofereixen un programa continu d’activitats divulgatives i experiments científics, lúdics i interactius durant tots els dies de celebració del certamen.

I sobre beques i ajuts, quina informació hi trobarà el visitant?

Els departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la secretaria d’Universitats i Recerca, informaran els visitants del Saló sobre les opcions de formació existents en l’actualitat i habilitaran un espai específic d’orientació sobre les beques o ajuts disponibles. Així, especialistes de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) atendran de forma personalitzada els estudiants que ho sol·licitin.

També hi haurà tallers i seminaris destinats als docents...

Sí. Després de l’èxit que van tenir en la passada edició, al Saló de l’Ensenyament tornarem a oferir tallers i seminaris destinats als docents. Crec, sincerament, que els docents necessiten una formació permanent per donar una resposta adequada a les necessitats d’un alumnat que espera comptar amb un professorat que entengui el seu món. Per això vam decidir posar en marxa aquesta iniciativa. A més, i amb l’objectiu que els professors puguin preparar amb antelació la seva visita al Saló amb els seus alumnes, hem creat El teu saló, un kitbox disponible a la web.

Pel que fa al Saló dels Idiomes, l’anglès es dona per descomptat que és un bon aliat per obtenir una bona feina. Quins altres idiomes estrangers es demanen més, actualment, a les feines?

Evidentment, l’anglès i, en els últims anys, l’alemany. Penso que disposar d’un bon nivell de llengües estrangeres facilita optar a millors llocs de treball aquí i fora. Comptarem de nou amb una gran oferta expositiva en la formació de llengües estrangeres. Una vegada més, l’Associació Espanyola de Promotors de Cursos a l’Estranger (ASEPROCE) donarà a conèixer els millors centres per aprendre idiomes arreu del món.

Vostè també és directora del Festival de la Infància. Hi ha alguna connexió entre el Saló de la Infància i el de l’Ensenyament?

No, però... molts dels nens que ens visiten al Festival de la Infància quan creixen són visitants del Saló de l’Ensenyament. Es tracta de dos salons en què la mitjana d’edat dels visitants és de les més baixes de tots els que passen per Fira de Barcelona [riu].

Fa una pila d’anys que vostè dirigeix el Saló de l’Ensenyament. En què ha canviat, principalment, aquest esdeveniment?

La societat actual ha canviat, i molt, en tots aquests anys. Els pares d’avui no són els de fa 20 o 30 anys. La formació acadèmica i la manera d’entendre la vida els fa ser més oberts. Són usuaris de les noves tecnologies, entenen les relacions familiars d’una altra manera. En definitiva, són d’una altra pasta. I tampoc ho són els estudiants. Parlem de nois i noies que han nascut en un entorn digital, que es comuniquen per mòbil, que segueixen la seva música per Spotify o que tenen com a ídols youtubers... En conseqüència, el perfil del visitant del Saló ha canviat. Ara els pares tenen una formació que potser no tenien els pares de fa uns anys i els nois i nois d’ara tenen uns coneixements tecnològics que no tenien els joves d’abans. I això es nota. I en el cas dels expositors, passa el mateix. L’oferta educativa és cada cop més àmplia i variada. I això ho intentem reflectir en cada edició.

I en els pròxims anys en quins aspectes imagina que canviarà?

El món de l’ensenyament està en permanent evolució i transformació per donar resposta a les necessitats de la societat actual, que cada cop és més tecnificada i globalitzada. Això significa que el sector ha de ser capaç d’adaptar-se i, per tant, ampliar la seva oferta any rere any. I això es reflectirà, sense dubte, en les edicions del futur.