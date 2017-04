L’empremta que ajuda a reconstruir el rostre en cas d’accident

Una de les claus per reduir les conseqüències d’un traumatisme facial, com una fractura mandibular o nasal, és tractar-lo amb la màxima urgència possible. Si el cirurgià té una imatge clara de les característiques del rostre afectat, els resultats seran més satisfactoris. Per aconseguir-ho, l’Institut Maxil·lofacial Teknon ha creat la primera base de dades de registres facials 3D d’Espanya. Aquest servei, a l’abast de tothom i de baix cost econòmic, proporciona una mena d’empremta facial que serà d’utilitat si el pacient pateix un traumatisme a la cara.

Seguir l’aparença original

Fins ara, l’operació es duia a terme seguint unes bases anatòmi­ques estàndards per a tota la població. En d’altres ocasions, si la lesió afectava només una meitat de la cara, el cirurgià es guiava per l’anatomia del costat no afectat. Amb aquests procediments, els resultats no sempre eren satisfactoris per al pacient, que després de la intervenció es veia diferent.

Amb el registre facial basal, nom tècnic d’aquesta empremta, la reconstrucció es pot fer seguint l’aparença original del rostre. Els resultats quirúrgics són millors i el nivell de satisfacció del pacient també, ja que es redueixen les seqüeles psicològiques de la fractura o la reconstrucció.

Empremta facial en 20 minuts

Obtenir l’empremta facial és tan fàcil com realitzar tres proves no invasives en menys de 20 minuts: un escàner 3D facial de baixa radiació, un registre 3D de teixits tous facials i un escàner dental. L’equip de l’Institut Maxil·lofacial Teknon treballa amb les tècniques més innovado­res, com el software de planificació quirúrgica virtual en 3D o la navegació intra-operatòria, que optimitzen l’abordatge de la fractura facial. I els especialistes en rehabilitació garanteixen la millor recuperació post-quirúr­gica del pacient.

Un equip mèdic especialitzat en recons­trucció facial

La Dra. Adaia Valls, cirur­giana maxil·lofacial de l’IMFT, explica que el projecte “va néixer orientat cap a esportis­tes amb risc potencial de patir una fractura facial”. Ara, però, qualsevol persona pot disposar d’aquesta mesura preventiva. Està especialment indicada per a persones amb risc de patir un accident d’aquest tipus i també pot servir per a altres recons­truccions, com les derivades d’operacions oncològiques.



