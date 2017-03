Perdre pes amb l'ajuda d'un 'coach'

260x366 El programa Pes i Salut proporciona un suport personalitzat de manera tutoritzada / QUIRÓNSALUD El programa Pes i Salut proporciona un suport personalitzat de manera tutoritzada / QUIRÓNSALUD

Pes i Salut és el nou programa multidisciplinari dirigit a pacients que necessiten perdre pes com a part del tractament d’altres afeccions. En moltes ocasions, no és un propòsit fàcil d’aconseguir, ja sigui per les limitacions a l’hora de fer exercici o les dificultats per seguir una dieta. És per això que aquest programa ofereix una eina de suport que permeti superar aquestes barreres.

Pes i Salut, un programa pioner

L’obesitat és un dels principals problemes de salut del segle XXI. Aquesta malaltia crònica es caracteritza per l’excés de greix corporal i pot derivar en molts altres problemes. En són exemples la diabetis, la hipertensió arterial o alteracions dels nivells de greixos a la sang. Fins i tot complica negativament el tractament d’afeccions cardiovasculars, respiratòries o osteoarticulars. Quan el sobrepès es converteix en un risc per a la salut, és imprescindible comptar amb l’ajuda d’especialistes.

Un programa adaptat pot prevenir conseqüències negatives per al pacient. Entre d’altres, pot ser d’utilitat per a persones amb obesitat que han patit un infart o una angina de pit, pacients amb diabetis o hipotiroïdisme o malalts d’artrosi severa que s’han d’operar, entre d’altres. Basat en el canvi d’hàbits i la integració de noves rutines, Pes i Salut permet disminuir el sobrepès i aconseguir una millora en la qualitat de vida tant a nivell físic com psicològic.

Un equip coordinat al servei del pacient

Pes i Salut proporciona un suport personalitzat de manera tutoritzada. Un equip de metges de diferents especialitats porten a terme un seguiment del cas per aconseguir el pes més saludable possible i contribuir a mantenir-lo al llarg del temps.

Per iniciar el procés, l’endocrinòleg ha d’estudiar l’obesitat del pacient i les conseqüències que origina en la seva salut. Analitza el seu historial i dissenya un pla terapèutic. A continuació, la dietista-nutricionista estableix una dieta personalitzada i proporciona el suport necessari perquè es pugui seguir. L’ajuda del fisioterapeuta també es clau. Realitzar exercici físic serà una eina bàsica per complir els objectius. Tot aquest procés té el suport d’un 'coach' que ajuda el pacient a motivar-se amb la finalitat que se senti acompanyat en el camí i no es rendeixi.



PER A MES INFORMACIÓ: https://www.quironsalud.es/hospital-barcelona/es/cartera-servicios/endocrinologia-nutricion/programa-peso-salud