Radioteràpia intraoperatòria per combatre el càncer precoç de mama

El càncer de mama és el tipus de tumor més freqüent entre les dones occidentals, segons l’Associació Espanyola Contra el Càncer. La primera opció per al tractament dels casos més precoços sol ser la cirurgia i una de les possibilitats que ofereix és l’extirpació del tumor, que s’ha de complementar amb radioteràpia. Per reduir o fins i tot eliminar les sessions de radioteràpia posteriors, l’Hospital El Pilar utilitza des del 2014 la radioteràpia intraoperatòria (RIO). Es realitza just després de l’extirpació i dins de la mateixa cirurgia.

La teràpia ‘one step’: tres procediments, una intervenció

El tractament amb radioteràpia és necessari per destruir les cèl·lules tumorals que puguin romandre a la mama després de l’extirpació del tumor. La més habitual és la radioteràpia externa, que s’administra mitjançant una sèrie de sessions durant diversos dies.

No obstant, l’Hospital El Pilar opta per la teràpia 'one step', gràcies a la qual és possible extirpar el tumor, realitzar la irradiació i reconstruir la mama en una mateixa intervenció. L’alta precisió de la RIO permet administrar una sola fracció de radiació directament sobre el llit tumoral durant l’operació, cosa que evita que la irradiació arribi a la resta de teixits sans de la zona. Es guanya efectivitat i precisió, ja que es tracta amb molta més exactitud la zona on hi ha més risc que el càncer es reprodueixi.

Una millora en la qualitat de vida

El principal avantatge de la tècnica és que una sola sessió de RIO pot arribar a substituir les 25 o 30 sessions del tractament tradicional. Això suposa una gran millora en la qualitat de vida dels pacients, que veuen reduïda o completament eliminada la necessitat de realitzar el tractament cada dia durant setmanes. Els efectes secundaris de la radiació també disminueixen.

La RIO s’ha utilitzat també en el tractament d’altres tumors malignes com ara càncers gàstrics, de pàncrees, de pulmó o ginecològics. Permet millorar el control de la malaltia i té com a objectiu augmentar la taxa de curació.

