Els Consells Esportius de Catalunya abanderen un model que prioritza els valors enfront de la competició

La competició regeix el model esportiu de la nostra societat i això provoca que la major part dels esportistes siguin exclosos a mesura que avancen en el seu recorregut vital. És el mateix sistema el que aparta de manera natural aquells que no obtenen els resultats esperats. Davant d’aquest escenari, els Consells Esportius de Catalunya han posat en marxa un model que prioritza la inclusió en l’activitat física en edat escolar i la difusió de l’esport popular com a principal proposta esportiva de país per garantir l’activitat física a totes les edats. Un model que es promou amb la campanya Jo sempre hi guanyo al llarg dels pròxims mesos.

La proposta dels consells consisteix a difondre l’esport com una activitat saludable, però també com una escola de valors socials i personals. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, en què prenen part cada cap de setmana 200.000 infants a tot el país, en són un bon exemple. Els Consells han canviat el model per garantir que tots els nens i nenes juguin en igualtat de condicions, sense exclusions per raó de gènere o capacitat. A part d’aquesta tasca inclusiva, els jocs també reflecteixen en el seu resultat final l’educació en valors. En aquest sentit, el resultat esportiu no necessàriament garanteix la victòria perquè també es tenen en compte les actituds positives d’esportistes, familiars i entrenadors.

Durant l’acte de presentació de la campanya al Palau de la Generalitat el 30 de març, el president dels Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, va afirmar: “Per als Consells guanyar va molt més enllà del resultat d’una competició. Guanyar és transmetre valors, formar en responsabilitat, en compromís, en companyonia... D’aquesta manera els elements bàsics del model que proposem són garantir la igualtat d’oportunitats, facilitar que es pugui fer esport sense cap tipus d’exclusió, formar bones persones i bons ciutadans i, sobretot, jugar per sobre de competir”. La campanya incideix, doncs, en el fet que més enllà de les victòries puntuals es pot guanyar de manera continuada com a individu i com a societat.

Esport... i relacions humanes

La consellera de la Presidència, Neus Munté, va donar suport a la proposta: “Estem convençuts que amb l’adquisició i la transmissió d’aquests valors millorem, no només la pràctica esportiva, sinó les relacions humanes que se’n deriven. I millorant l’esport estarem millorant el conjunt de la nostra societat i del nostre sistema democràtic”.

Per la seva banda, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va subratllar que aquest és una primer pas: “Això que fem avui no és el final d’un camí. És un inici del procés d’explicar al conjunt de la societat catalana i, per què no, també més enllà de Catalunya, que som capaços de dissenyar eines útils per construir entre tots una societat esportiva millor, començant per l’esport escolar però amb la vocació que arribi a totes les etapes”.

ELS PRIMERS JOCS POPULARS DE CATALUNYA

Els Consells Esportius estan representats a totes les comarques i grans ciutats catalanes i desenvolupen activitats en què participen 500.000 esportistes. Ofereixen propostes en 80 disciplines esportives i són responsables de programes d’esport escolar de la Generalitat com els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola i l’Esport Blanc Escolar. Actualment treballen també en l’organització l’any vinent dels primers Jocs Populars de Catalunya i dels CSIT World Sports Games, el principal esdeveniment internacional d’esport popular, que tindran lloc a Tortosa el 2019.

VALORS

Igualtat d’oportunitats

Esport per a tothom. Les activitats esportives se centren en la inclusió, independentment dels resultats esportius que s’aconsegueixin.

Esport sense exclusions per gènere o capacitat

L’esport popular, a diferència d’altres models esportius, entén que nens i nenes poden compartir el joc o que poden participar-hi junts infants amb diferents nivells.

Esport com a formació de ciutadans

Davant la competitivitat associada a l’esport, aquest és un recurs de primer ordre per formar millors persones amb el respecte com a eix vertebrador d’aquesta pràctica.

L’esport social i familiar

L’activitat física té una funció social i facilita un entorn més amable i empàtic que uneix les famílies i la societat.

Jugar per sobre de competir

Ressaltar el vessant lúdic de l’esport per gaudir-ne i passar-s’ho bé. El compromís i la corresponsabilitat se situen per sobre de la pressió i la competició.

Foment d’hàbits saludables

En un entorn agradable s’aconsegueix amb més eficàcia implantar l’exercici físic com a hàbit saludable.