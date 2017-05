Més de 180.000 esportistes en edat escolar participen als Jocs Esportius de Catalunya

Aquest curs han estat més de 180.000 nens i nenes els que han participat als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), dels quals 25.000 estan actualment jugant les fases finals territorials. I les properes setmanes tindran lloc més de 100 finals nacionals que se celebraran per tot el territori i en les que hi participaran 8.000 infants. En el marc del Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya 2013-2020, les finals dels JEEC es porten a terme arreu del territori català, defensant un esport inclusiu, de valors i amb una major participació de nois i noies. Les disciplines esportives dels Jocs engloben futbol, bàsquet, tennis-taula, bàdminton, gimnàstica rítmica, patinatge artístic, handbol, atletisme, voleibol, bitlles catalanes o escacs amb l’objectiu de cobrir el màxim ventall d’esports.

Tres nivells de proves

Les competicions es disputaran en les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil en proves masculines, femenines i mixtes. Les finals introdueixen el sistema de valors, a banda de l’estricta competició, i la figura del tutor de joc, la qual cosa explica el rol de l’esport escolar com una eina educativa, cívica i social. Per arribar a cada Final Nacional, els equips i esportistes han hagut de participar a la fase comarcal de la seva comarca (45 Consells Esportius) i posteriorment disputar una fase territorial on els classificats en aquestes fases territorials (5 Territorials – Barcelona, Lleida, Girona, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) es classifiquen per participar a la Final Nacional dels Jocs Esportius Escolars.

Aquesta temporada els Jocs Esportius han integrat plenament dos elements importants: d’una banda, la incorporació dels valors esportius i el joc net en els resultats de les competicions, i de l’altra, la consolidació de la figura dels tutors de joc. El Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras, i el president dels Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, es van reunir a mitjans de maig per fer balanç dels Jocs Esportius en edat escolar i per valorar les fases territorials i nacionals.

540x306 El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i el president de l'UCEC, Jaume Domingo El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i el president de l'UCEC, Jaume Domingo

En aquest sentit, tant el Secretari General de l’Esport com el president dels Consells Esportius valoren molt positivament els canvis que s’han implantat i la present temporada esportiva dels Jocs. Tots dos han definit l’esport en edat escolar a Catalunya com “un model esportiu que educa i que va més enllà de la simple competició, ja que ajuda a fer bones persones i bons ciutadans i ciutadanes a través de l’esport”.

Els valors també compten

Tots els Consells Esportius de Catalunya han incorporat el sistema de valors en el resultat de les competicions esportives. El sistema valora i té en compte el comportament dels entrenadors, esportistes i públic, que també puntua en la competició. Aquest sistema, que també s’aplica a les fases territorials i nacionals dels Jocs, s’ha incorporat de dues maneres diferents segons el consell esportiu organitzador: integrant els resultats de valors als resultats de la competició en una sola classificació o bé fent dues classificacions paral·leles.

Els tutors de joc

Els Consells Esportius ja no disposen d’àrbitres, sinó que tenen tutors de joc. La seva feina va més enllà que la d’un àrbitre tradicional. Els tutors, a més d’aplicar el reglament, procuren que els nens i les nenes el coneguin, i també són els encarregats de premiar els esportistes, mitjançant la targeta verda si tenen un comportament esportiu positiu de valors a la pista o pavelló on juguen. A més a més, els tutors de joc elaboren l’acta de valors on es reflexa el comportament del públic, els entrenadors i els esportistes.