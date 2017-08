El mosaic dels peixos del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

L’estiu passat vaig visitar Tarragona, per a la sèrie Monuments de l’ARA, quan faltava un any per a la celebració dels Jocs del Mediterrani. Hi he tornat aquest estiu quan falta un any per a la celebració dels Jocs del Mediterrani. Sembla que el temps no passi en aquesta ciutat. S’ha transformat molt des de l’època romana, esclar, però en el seu ADN l’aportació romana continua sent essencial. I és cert que té vitalitat, però la seva força i influència màxima va tenir-la com a capital de la província romana més important d’Hispània. Per això una visita a Tarragona ha d’incloure tant sí com no les seves arrels.

Em dirigeixo al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona amb el propòsit de visitar l’anomenat mosaic romà dels peixos, del segle III després de Crist. De camí penso quines similituds deu tenir amb la magnífica Sala de les Sirenes de l’Hotel Espanya, a Barcelona, que vaig visitar fa uns quants dies.

Quan ja el tinc davant veig que la primera diferència, que no és pas petita, és la seva ubicació. És a la caixa d’escala, a la planta superior del museu. Home! Hi ha llocs millors al mateix museu per mostrar-lo. A més, és a la paret, vertical, penjat, talment com un quadre (aquest tipus de mosaic es col·locava al paviment, per tant, horitzontalment).

Així que començo a observar-lo, però, ja m’oblido de la seva més que millorable ubicació. Tal com em va passar amb l’esgrafiat de la Sala de les Sirenes barcelonina, m’és fàcil imaginar que soc al fons del mar. Tot i que no és d’una gran qualitat artística -les tessel·les són força grans i no permeten gaire detall en les figures-, és extraordinari sobretot pel fet que es manté sencer, força ben conservat, i per la gran quantitat d’espècies que conté, sobretot peixos, però també crustacis, cefalòpodes i mamífers. És un bon compendi de les riqueses del mar. En total hi ha gairebé una cinquantena d’animals marins! No hi falten dues de les espècies que els romans consideraven exquisides: els rogers i les morenes. Els encantaven, les morenes! S’explica que s’havien arribat a tirar esclaus a l’aigua perquè se n’alimentessin les morenes!

Els mosaics eren elements decoratius de les cases nobiliàries romanes, elements de luxe, com qui ara té un picasso. “Els mosaics de motius marins són habituals al món romà. Alguns també tenen elements mitològics. Però en aquest mosaic no n’hi ha, ni de mitològics ni d’inventats. És un catàleg dels peixos que hi havia, i que hi ha, al litoral de Tarragona. Pràcticament tots són comestibles”, m’explica Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili.

El mosaic dels peixos va ser descobert a mitjan segle XX a la vil·la romana de Cal·lípolis, situada a la Pineda (Vila-seca), al costat del mar. “Algunes de les cases romanes arran de mar tenien piscifactories, i és possible que la vil·la de Cal·lípolis en tingués”, remarca Joaquín Ruiz de Arbulo. “Hi criaven peixos, amb aigua calenta”. Què dius? ¿Amb aigua calenta? “Sí, sí, així s’engreixaven més ràpidament”, em respon el Joaquín, i em diu que les piscifactories són un invent dels romans. He de sumar un altre element a la llista d’aportacions que ja coneixia que han fet els romans a la nostra cultura, que engloben camps tan diversos com l’agricultura, el comerç, el dret, la llengua i les obres públiques (ponts, aqüeductes, clavegueres...).

Qui sap, doncs, si aquest mosaic era una mena de mostrari dels peixos que els de la casa podien oferir als seus convidats o clients.

El peix fresc era tot un luxe per als romans. Les classes populars rarament en podien menjar, a causa del seu elevat preu. L’any 301 després de Crist, una lliura de peix fresc de mar de primera qualitat valia 24 denaris, mentre que una lliura de carn de bou, xai o cabra valia 8 denaris (segons les tarifes de l’Edicte de Dioclecià).

Situat al centre de la ciutat, prop del mar, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona és el més antic de Catalunya en la seva especialitat, l’arqueologia. Es va formar durant la primera meitat del segle XIX, a partir de col·leccions dels segles XVI, XVII i XVIII, tot i que la part més gran del fons ha sigut recuperada en els últims cent cinquanta anys com a conseqüència de la construcció del port modern i del creixement urbanístic de la ciutat. Passejo per les sales contigües al mosaic d’aquest centre. Gaudeixo veient la gran varietat d’escultures, objectes d’ús personal, més mosaics... A la mateixa planta del mosaic dels peixos s’hi mostren algunes de les restes trobades a la vil·la romana dels Munts -turó situat a 12 quilòmetres al nord-est de Tarragona-, on tenia la residència un dels duumviri de Tàrraco, el càrrec més alt de l’administració local. Veig més mosaics -aquests sí, estesos a terra-. Em sorprèn veure-hi una creu gammada feta de tessel·les... Abans que els nazis la fessin seva, era una forma geomètrica habitual.

Entro en una sala gran, plena d’estàtues, totes sense cap. També s’hi mostren una pila de caps sense cos. Suposo que ja han provat d’encaixar-los persones expertes, professionals de primera... Però em venen ganes de provar-ho. Si un dia fan una reubicació de les peces del museu, mosaic inclòs, voldria ser-hi.