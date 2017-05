Donant resposta a les demandes de la societat

260x366 Àlex Parra i Adrián Villanueva, estudiants del Màster en Química Fina i Polímers de la UAB, fan pràctiques a Moehs. Àlex Parra i Adrián Villanueva, estudiants del Màster en Química Fina i Polímers de la UAB, fan pràctiques a Moehs.

En l’últim informe Adecco sobre el futur de la feina a Espanya 2016 es conclou que en el futur es crearan nous perfils professionals, i que molts dels que ja existeixen evolucionaran de manera radical. Responsables de recursos humans asseguren que no ens podem ni imaginar quins llocs de treball apareixeran. Aquesta transformació poc previsible suposa que la formació s’ha d’adequar a les noves necessitats per donar resposta a les demandes de la societat.

Respostes per al sector TIC

Segons dades de la Unió Europea, fins al 2020 es crearan 900.000 nous llocs de treball tecnològics. L’àrea IT i TELCO no para d’expandir-se i d’oferir noves oportunitats laborals que les empreses no sempre cobreixen fàcilment. Des de la UPC School ofereixen la primera edició del Màster en Internet of Things (IoT) el curs que ve.

L’IoT està revolucionant la manera d’interactuar amb el món i possibilitarà noves oportunitats de negoci en el camp de les smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0 o connected vehicle. Es calcula que el 2020 el nombre de dispositius connectats a internet pot arribar als 30.000 milions, cosa que suposa l’origen d’un mercat global que requereix una diversitat de coneixements. “És una temàtica multidisciplinària que no es cobreix amb les titulacions que hi ha actualment”, explica Josep Paradells, coordinador del màster. Un 20% del contingut lectiu se centra en aspectes empresarials i de finançament perquè l’estudiant pugui crear i desenvolupar una start-up o un projecte propi en aquest àmbit. Paradells considera que “hi ha un mercat laboral que exigirà certes capacitacions i a través del màster es podrà cobrir aquesta demanda. Formem i preparem els professionals per a aquests reptes de futur”.

Binomi universitat-empresa

Fruit de l’interès d’algunes empreses perquè hi hagi formació que s’adapti a les seves necessitats, neix el Màster en Química Fina i Polímers de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Joan Carles Bayón, coordinador del màster i professor del departament de química de la UAB, assegura que la ubicació de la universitat, connectada amb la B-30, al bell mig d’una de les concentracions d’empreses químiques més importants del sud d’Europa, propicia el binomi universitat-empresa. En aquest màster propi de dos anys de durada, l’empresa col·laboradora assumeix l’import total de la matrícula (7.920 euros), participa en el procés de selecció dels estudiants i remunera (aproximadament 22.000 euros en total) la seva feina des del principi amb una beca.

Per a Joan Carles Bayón tothom hi guanya, “és plenament professionalitzador, els estudiants coneixen el funcionament del sector i es poden incorporar al món laboral tan bon punt acaben. A canvi, l’empresa té estudiants entusiastes, amb idees noves i, quan es genera una plaça vacant, ja coneix els possibles candidats”, explica Bayón.

Una de les empreses col·laboradores és Moehs Fine Chemicals, una farmacèutica de principis actius ubicada a Rubí. El seu technical manager, Jordi Valls, considera que, tot i que estan en una fase molt inicial, des de principis d’abril tenen dos alumnes incorporats als seus laboratoris, i tenen moltes esperances en aquesta manera de fer. Aquest format permet integrar millor els estudiants a l’empresa amb projectes de durada considerable, i alhora els permet veure les aplicacions dels aspectes més teòrics que han estudiat. “Valorem positivament haver col·laborat directament amb la UAB des d’un principi. Hem pogut aportar idees i adaptar part de la formació teòrica que després els alumnes necessiten aplicar a l’empresa”, comenta Valls.

Compromís d’actualització

Atenent la filosofia que la universitat té el compromís de formar gent en els sectors més punters que hi ha a cada moment i d’actualitzar l’oferta formativa d’acord amb les necessitats, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofereix per primera vegada el màster universitari en Aplicacions i Tecnologies per als Sistemes Aeris No Tripulats (drons).

Tot i ser un sector que està en plena ebullició, moltes empreses que es constitueixen per desenvolupar productes i solucions basades en drons troben dificultats per tenir personal amb la formació adequada. Miguel Valero, responsable acadèmic del màster, compara la falta de formació específica en drons amb l’inici de la informàtica, quan matemàtics i enginyers industrials es reciclaven per donar resposta a una nova àrea de coneixement. “S’ha d’estructurar la formació, veurem com evoluciona el sector dels drons. Ara per ara, creiem que amb estudis de màster d’un any n’hi ha prou per tenir gent formada que sigui productiva per a l’empresa i contribueixi al creixement del negoci”, conclou Valero.

L’última crisi econòmica ha transformat diversos sectors, com el del turisme. Fruit d’aquests canvis, a la Universitat Rovira i Virgili (URV) decideixen finalitzar el Màster en Turisme que hi feien fins ara i reformular-lo per impartir-ne un de nou.

Antonio Paolo, coordinador del Màster en Gestió de Destinacions Turístiques, considera que el nou disseny forma perfils professionals que són interessants per al mercat local: “La crisi ha fet que les empreses ja no apostin tant per perfils relacionats amb la innovació, ara hi ha una demanada considerable relacionada amb el màrqueting. La nostra proposta l’hem pensat col·laborativament entre la universitat, el parc científic, federacions, patronats de turisme i empreses locals de turisme per veure quins tipus de competències necessiten les empreses i les institucions. El resultat és una oferta més atractiva que intenta ocupar un nínxol on precisament no hi ha una sobreoferta”, conclou el coordinador del màster.

Adaptant-se als canvis educatius

El món de l’educació també està canviant: es promou que els alumnes desenvolupin competències alhora que adquireixen coneixements, amb metodologies com el treball per projectes o la resolució de casos pràctics. Per donar resposta a les noves necessitats, grups de recerca i professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es posen en contacte amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS). Han estat un any treballant conjuntament i el resultat de la col·laboració és el Postgrau Avaluar per a Aprendre (UOC - Rosa Sensat).

La seva coordinadora, Anna Espasa Roca, comenta que “l’objectiu és formar professionals capaços de dissenyar programacions innovadores que integrin l’avaluació del desenvolupament de competències com un element inserit en el procés d’ensenyament i aprenentatge”.

Des de la Universitat de Lleida (UdL) també tenen novetats relacionades amb l’àmbit educatiu, com el Màster en Formació Avançada del Professorat d’Educació Infantil i Primària. Fruit de la vinculació existent entre la UdL i agents educatius com l’escola, grups de mestres, universitaris i experts en recerca, recullen les inquietuds de mestres, gestors i directors de centre sobre el baix rendiment acadèmic d’alguns alumnes.

“Vam arribar a la conclusió que feia falta formació avançada del professorat, sobretot d’infantil i primària. Oferim formació per al professorat al més acurada possible per millorar els resultats tant acadèmics com individuals”, explica el coordinador del màster, Joaquim Reverter.

Aquests són alguns exemples dels molts que hi ha en l’oferta a Catalunya de màsters i postgraus que reactiven els vasos comunicants d’oferta i demanda entre universitat, empresa i societat.