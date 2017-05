La millor tria entre tanta oferta

El sistema universitari català inclou set universitats públiques, quatre de privades i una de virtual. Entre totes ofereixen més de 700 màsters i postgraus. L’oferta té diferents categories, durades i preus, i es divideix en cinc branques de coneixement (arts i humanitats; ciències; ciències de la salut; ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura).

MÀSTER OFICIAL Dona accés a un títol oficial després d’haver superat tots els filtres de les agències de qualitat nacional, l’AQU (Agència de Qualitat Universitària), i estatal, l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació). Tenen preus públics que es fixen en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Si vols fer recerca només hi pots accedir després de cursar un màster oficial. Depenent de l’àrea de coneixement tenen més o menys crèdits, però majoritàriament tenen un any de durada i, en algun cas, dos.

MÀSTER PROPI En acabar-lo s’obté un títol de la universitat. Els preus són privats. El perfil, més professionalitzador. Les universitats garanteixen la seva qualitat després de superar una sèrie de filtres interns propis de cada universitat. La gran majoria són d’un any.

MÀSTER INTERUNIVERSITARI Dues o més universitats es posen d’acord per organitzar un màster sumant esforços i posant els seus coneixements en comú. Sempre hi ha una universitat coordinadora que acostuma a cedir les aules. Cada universitat assumeix la docència dins del seu pla docent. No necessàriament han de ser oficials.

ERASMUS MUNDUS Màster interuniversitari i internacional, subvencionat per la Unió Europea. La mobilitat dels estudiants és obligatòria. És una modalitat que existeix des de fa més de 10 anys dins del programa Erasmus. És possible estar becat, però no és imprescindible. En finalitzar-lo obtens un títol oficial de màster que pot ser un diploma conjunt de les universitats o un de cadascuna de les universitats que hi intervenen. Són màsters competitius, d’alt nivell i amb idiomes (és obligatori fer formació de l’idioma del país on es resideix). El perfil són estudiants que tenen una visió molt internacional.

POSTGRAU Curs focalitzat en una especialització concreta. Sempre tenen preu privat, tot i que solen ser més econòmics que els màsters. Passen els mateixos requisits de qualitat que un màster propi, però tenen uns paràmetres diferents (nombre de doctors que l’imparteixen, mòduls, etc.). Tenen menys crèdits i una durada més curta que els màsters. Estan pensats per als graduats que volen una formació continuada professionalitzadora. S’ofereixen al mercat sempre que no col·lisionin amb cap producte de màster.

Com trio el màster o postgrau?

Jordi Casabella, director d’Unportal.cat ( http://unportal.cat), el web dedicat a l’educació superior, comenta que la majoria d’alumnes que acaben un grau i decideixen fer un màster opten pels màsters oficials, entre altres coses perquè tenen preus subvencionats. Per contra, els alumnes de màsters propis, amb preu privat i un cost superior, solen ser professionals que ja han iniciat la seva carrera i decideixen ampliar estudis o especialitzar-se en algun aspecte concret de la seva àrea.

Entre tanta oferta, necessitem un criteri per saber què s’ajusta més a les nostres necessitats. Per a Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i Promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fer un màster o postgrau és la clau per obrir-te la porta, una inversió a mitjà-llarg termini que et forma en el que realment necessites. “Cal saber on volem estar professionalment d’aquí cinc anys i hem de triar la formació que ens ajudarà a situar-nos-hi”, explica la vicerectora. Qui vol dedicar-se a la recerca necessàriament ha de fer un màster oficial, però també haurà de triar entre universitats.

Els aspectes que has de tenir en compte per fer una bona tria són els següents:

1. Pensa quin és l’objectiu i què necessites per situar-te professionalment allà on tu vols.

2. Compara l’oferta acadèmica, contrastant els continguts de les universitats que ofereixen el mateix màster/postgrau o similar.

3. Valora la reputació i el prestigi del centre i del professorat.

4. Informa’t sobre la metodologia (exercicis de simulació, casos reals, pràctiques, etc.).

5. Valora l’estat de les instal·lacions i si hi ha els mitjans tècnics adequats.

6. Parla amb alumnes del màster o postgrau perquè valorin la seva experiència.

La decisió no es pot prendre a la lleugera i necessita un feina prèvia abans de fer la tria definitiva. Per això la vicerectora Luzón troba a faltar al nostre sistema universitari el perfil d’orientador, una figura aliena a les universitats que garanteixi l’assessorament als futurs estudiants, els faci de guia en aquest camí per trobar la formació idònia, els solucioni les mancances, els prepari adequadament i els faciliti el reciclatge.