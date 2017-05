“L’aplicació pràctica i l’ocupabilitat són claus a l’hora de dissenyar un programa”

Per què s’haurien de tenir en compte les necessitats del sector, a l’hora d’impulsar un nou màster?

Per a OBS Business School, l’aplicació pràctica i l’ocupabilitat són els factors més importants a l’hora de dissenyar un nou programa. Hem de tenir en compte que els programes d’OBS Business School s’adrecen a professionals amb experiència, majoritàriament amb càrrec directiu, que volen un canvi en les seves carreres professionals o que volen ser gestors del canvi a les seves empreses. Per tant, tenim molt en compte les tendències del mercat laboral, empresarial i tecnològic. El nostre objectiu a l’hora de dissenyar un programa és que s’adapti a les noves tendències dels diferents sectors. Dins la nostra oferta destaquem el Màster en Neuromàrqueting, el Màster en Innovació i Emprenedoria i el Màster en Business Intelligence com a exemples clars d’aquesta cerca.

A part del mateix sector, quins altres agents intervenen en el procés de disseny d’un màster?

És important garantir la rellevància dels estudis oferts. Per això comptem amb un comitè d’avaluació d’oferta, format pel departament acadèmic i per experts en cada una de les nostres àrees d’interès. Per exemple, una de les característiques que aquest comitè té en especial consideració és que la metodologia que oferim a OBS Business School és 100% online. A més, entre l’alumnat conviuen més de 56 nacionalitats diferents, per tant, tota l’oferta formativa ha de tenir un caràcter completament internacional. Des del departament acadèmic, i comptant amb l’experiència dels directors de programa dels màsters que oferim, es valora si és possible oferir aquest caràcter internacional i tenir en compte les diferències culturals, administratives, polítiques i legals en les assignatures. Per exemple, oferir un Màster en Advocacia, tot i la gran demanda del mercat, no tindria sentit per a OBS Business School, perquè l’àmbit fa que sigui impossible dotar-lo d’aquest caràcter internacional.

Un dels màsters nous que heu impulsat és sobre neuromàrqueting. Com definiries aquesta disciplina en poques paraules?

El neuromàrqueting és la branca del màrqueting que aprofita els coneixements sobre la neurociència i la biometria per entendre com és el procés de presa de decisions del consumidor. Això permet dissenyar productes, packaging i campanyes de comunicació que tinguin un millor impacte en les decisions de compra dels clients potencials.

Quins avantatges té el neuromàrqueting respecte a les tècniques tradicionals?

El principal avantatge és que el neuromàrqueting permet mesurar directament la resposta dels consumidors a determinats inputs ( packaging, missatges audiovisuals, llocs web, etc.). Això permet reduir la diferència entre el que el consumidor manifesta i el que realment pensa o sent.

Concretament, com us sorgeix la idea de fer aquest màster?

Aquest màster sorgeix principalment d’una anàlisi del mercat, així com de la proposta dels mateixos docents d’OBS Business School, que veuen incrementar la demanda dels professionals i directius que estan treballant a l’àrea de màrqueting i tenen la necessitat d’actualitzar les seves competències i coneixements en aquesta nova disciplina. També tenim professionals de l’àrea de la psicologia i conducta del consumidor, que veuen la necessitat de complementar les seves capacitats professionals per orientant-se cap a aquesta nova àrea del màrqueting.

Quins avantatges té fer un màster online?

Suposa un gran avantatge en termes de flexibilitat i eficiència, ja que permet compaginar l’alta càrrega laboral d’un directiu amb la càrrega acadèmica que aquests estudis demanen. A més, el model metodològic d’OBS Business School té com a base una estructura del coneixement per mòduls de quatre o cinc setmanes. D’aquesta manera, l’estudiant se centra només en aquesta assignatura. A més, està acompanyat tant pel docent com per la figura del program manager, que proporciona el suport necessari als estudiants perquè tinguin una fàcil integració a les aules i puguin tenir resposta ràpida a tots els seus dubtes.

¿Es toca el big data, l’analítica de dades, en aquest màster? Com?

Al Màster en Neuromàrqueting i Investigació de Mercats hi ha una part dedicada a l’anàlisi empírica de dades: es treballa, per exemple, l’anàlisi quantitativa i qualitativa dels usuaris a les xarxes socials. Ara bé, la importància de la matèria fa que tinguem altres màsters especialitzats, com el Màster en Data Management i Innovació Tecnològica.