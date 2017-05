Treballant per la igualtat

La desigualtat entre dones i homes persisteix en gairebé tots els àmbits (familiar, social, laboral, comunitari). Aquest és un dels motius pels quals el govern de la Generalitat va aprovar el pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, per, entre altres coses, revertir la situació de discriminació que pateixen les dones.

Si comparem la situació actual amb la de fa 50 anys hem millorat considerablement: les dones poden votar, divorciar-se, no necessiten autoritzacions maritals per disposar dels seus béns o l’exercici dels drets laborals. Tot i així, hi ha dades que ens haurien de fer reflexionar: som una societat masclista en què els rols tradicionals d’home i dona no han desaparegut; diàriament hi ha micromasclismes; les dones segueixen sent víctimes de la violència sexista; segons l’informe Gender Gap 2016 del Fòrum Econòmic Mundial, Espanya és un dels 74 països dels 144 analitzats on cau l’índex d’igualtat: és a la posició 64 pel que fa a dones en càrrecs de lideratge, tot i haver augmentat un 4,6% respecte al 2015, i calculen que haurem d’esperar fins al 2133 perquè la diferència entre homes i dones en les tecnologies de la informació desaparegui.

Docència al màxim nivell d’excel·lència

El 2007 l’Institut Inter-universitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) va impulsar la creació del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, que neix fruit del conveni interuniversitari signat per les universitats públiques catalanes (UAB, UdG, UPC, URV, UdL, UPF i la UB que el coordina) i la UVic. L’objectiu del conveni és assegurar la interdisciplinarietat aglutinant un claustre d’excel·lència en diverses matèries com dret, història, geografia, filologia, filosofia, art, comunicació, psicologia, pedagogia, sociologia, polítiques, arquitectura i enginyeria, ciències de la salut i infermeria.

Per a Cristina Borderías, professora titular del departament d’història contemporània de la UB i directora del màster, “necessitem formar professionals que des d’una perspectiva feminista ajudin a corregir els esbiaixos de gènere en la investigació, a construir una societat més justa i equitativa que reconegui el valor de l’experiència i de la contribució de les dones a la societat”.

Des de l’Institut Català de les Dones (ICD) consideren que aquest és un màster imprescindible per poder avançar com a societat en la igualtat efectiva de dones i homes i poder tenir professionals especialitzats que garanteixin que es té en compte la perspectiva de gènere allà on desenvolupin la trajectòria laboral.

De fet, una de les línies generals establertes a l’ICD per avançar en la igualtat de gènere és el foment de la coeducació en tots els nivells i modalitats del sistema educatiu, especialment en els estudis superiors. També estan elaborant el pla director de formació en equitat de gènere, perquè tot professional de l’administració pública a Catalunya tingui formació sobre perspectiva de gènere en el seu àmbit de treball, i que inclogui formació sobre violència masclista.

Encara hi ha camí per recórrer

Fa molts anys que tenim igualtat jurídica i no s’ha pogut arribar a una igualtat efectiva, queda camí per recórrer. Per a la presidenta de l’ICD, Teresa M. Pitarch, hem de celebrar que la societat catalana s’hagi dotat d’una nova eina, la llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que facilita eliminar tot allò que produeix que encara avui dia les dones de Catalunya pateixin importants desigualtats en molts àmbits. “Les dones són el 21,3% dels càrrecs directius a les empreses. I en les empreses de l’Íbex-35, les dones conselleres només són el 13,5%. Si seguim la tendència actual trigarem 17 anys més a poder ser el 40% de conselleres. Les dones són el 33% de l’empresariat. També ens trobem que el 53% de l’alumnat matriculat a les universitats catalanes són dones i només tenim una rectora”, explica la presidenta de l’ICD. Hi ha una sèrie d’indicadors que mostren una societat que encara no ha normalitzat la representació de les dones. Des de l’Institut creuen que el desenvolupament de la llei d’igualtat, que implica tots els agents socials, és una oportunitat per fer de Catalunya un país modern i amb un estat del benestar òptim per a tothom.