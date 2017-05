El 3+2, un debat contaminat

Una reforma educativa que donaria peu a allargar el màster fins als dos anys ha generat una gran polèmica els últims anys. El responsable de desenes de jornades de vaga d’estudiants i mobilitzacions ha estat el model 3+2, que pretén obrir la porta a crear nous graus de tres anys i ampliar els màsters, on se centraria bona part de l’especialització. De fet, el Consell d’Universitats -integrat pels rectors- i el ministeri d’Educació van suavitzar el decret en una reunió que van mantenir fa poc més d’una setmana, en la qual van decidir que només podrien ser de tres anys els graus de nova creació.

Més enllà de tota la controvèrsia generada, diversos professionals i directius de la comunitat universitària lamenten que el debat no s’hagi fet en els termes adients, i coincideixen en el fet que els arguments econòmics han eclipsat els acadèmics.

“El decret llei que fixa els preus posa en una forquilla diferent el cost d’un grau i d’un màster, cosa que condiciona molt la discussió”, lamenta Vera Sacristan, professora de la UPC i membre de l’Observatori del Sistema Universitari. “Amb el pas del 4+1 al 3+2 fas els estudis més cars, per tant, costa molt fer un debat estrictament acadèmic”, critica. En aquest sentit, el portaveu de l’equip de govern del rectorat de la UB, Ernest Pons, coincideix en el fet que els condicionants econòmics ofeguen el que hauria de ser un debat educatiu, i proposa, tal com fa la professora de la UPC, equiparar els preus dels dos tipus d’estudis: “Si no es garanteix una decisió independent del preu, serà una decisió contaminada”, apunta Pons.

Una perspectiva que coincideix amb la del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de la UAB, Josep Ros, que afegeix que, amb aquest nou model, el màster serà cada cop més necessari: “Abans, tenir estudis superiors al grau era un diferenciador a l’alça. D’aquí poc, no tenir-los ho serà a la baixa”, avisa Ros. Segons el vicerector, és molt probable que el màster s’acabi imposant com una necessitat per poder accedir a algunes professions, i per aquest mateix motiu demana, com Pons i Sacristan, “fer un esforç amb el preu”.

Sobre l’equiparament dels preus del màster i el grau, té un punt de vista diferent el director general de la secretaria d’Universitats, Josep Pallarès. Sense tancar-s’hi, adverteix que són dos tipus d’estudis diferents que no es poden comparar, i que “no és obligatori cursar-ne un després de l’altre”, ja que “un grau en si mateix ja és professionalitzador”. Pallarès equipara la relació que tenen els dos estudis amb la que podrien tenir amb un doctorat, per exemple, per evitar que es puguin equiparar.

La flexibilitat, el camí a seguir

Si se soluciona l’escull dels preus, existeix un cert consens entre les persones consultades a afirmar que el model 3+2 aporta una flexibilitat que és positiva. “La clau no és la durada del màster, sinó les competències que han d’adquirir els alumnes”, diu Pallarès. El director general de la secretaria d’Universitats apunta que primer s’hauria de definir el perfil que ha de tenir un titulat, i a partir d’aquí entrar en el que anomena aspectes secundaris, com “els anys que durarà o els professors que l’impartiran”.

En aquest sentit, Pallarès argumenta que “no sempre caldran 240 crèdits per tenir un grau, i se’n podran fer 160”, però alhora també diu que “en alguns graus no en faran falta 120, sinó que amb 60 n’hi haurà prou”. Hi coincideix el portaveu del rectorat de la UB, que també creu que en l’àmbit acadèmic el 3+2 permet una flexibilitat molt bona, perquè “hi ha àmbits en què quatre anys són massa”, però també adverteix que n’hi ha d’altres en què “tres són massa pocs”. Precisament, Sacristan avisa que “qui pensi que el 3+2 és el millor en termes absoluts s’equivoca”, perquè “hi ha carreres que amb tres anys no es podran fer”.

Crítiques del moviment estudiantil

Els sindicats d’estudiants critiquen que el 3+2 suposarà un encariment de l’educació superior. Es queixen del fet que s’introduiran els màsters amb la desvalorització dels graus. Lamenten que “s’obligarà” els estudiants a fer aquests dos anys més per poder accedir a un lloc de treball d’estudis superiors, i que aquest tipus de cursos són més cars, alhora que hi ha menys oferta pública. De fet, bona part dels dirigents de les universitats catalanes reclamen equiparar els preus per tancar el debat econòmic, i així centrar-se en arguments estrictament acadèmics.