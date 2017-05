¿Un màster implica una millor feina?

Més possibilitats de tenir feina i un sou més elevat. Aquestes són les conseqüències que té fer un màster en la carrera professional dels estudiants catalans, segons les dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Tal com posa de manifest l’últim informe existent fins ara, un 11% de les persones amb un grau estaven a l’atur tres anys després d’acabar els estudis, mentre que en el cas d’un màster el percentatge baixava al 8,8%. A més, els millors resultats es manifestaven també en el salari: més de la meitat -un 51,2%- de les persones que van fer un màster cobraven més de 24.000 euros bruts anuals, mentre que només el 37,3% dels que es van quedar en el grau eren dosmileuristes tres anys després d’haver-lo acabat.

Una portaveu d’Infojobs ha explicat que si bé els estudis universitaris són “gairebé indispensables” per entrar al món laboral, un màster dona “un gran valor afegit” al candidat: “Revela constància, compromís amb la formació continuada i voluntat de millorar en la professió”, afegeixen fonts de la companyia.

De fet, des d’Infojobs afegeixen una altra dada que reforça el potencial dels màsters: dels 1,2 milions de contractes signats amb la intermediació d’aquesta empresa, el 15% tenien com a beneficiari una persona amb aquests estudis, mentre que el percentatge pujava entre els que van accedir a contractes indefinits, un 22%.

Diferenciar-se, un factor clau

Segons la mateixa companyia, l’experiència és “un gran avantatge de cara als seleccionadors”, però, si dos aspirants a una feina tenen un recorregut professional similar, l’empresa es decantarà per qui tingui el màster. “En un panorama com l’actual, amb més oferta que demanda, diferenciar-se és un factor clau”, assegura la portaveu. En definitiva, les bases de dades d’Infojobs recullen que del total de persones que es van inscriure en una oferta, 470.000 tenien estudis de tercer grau, i un 81% d’aquestes un màster.

En aquest sentit, Marta Badet, sòcia d’LB Consultores, una empresa encarregada en selecció de personal, apunta que des de la instauració del pla Bolonya cada cop més estudiants tenen un màster. Malgrat això, suposa un element diferenciador, per marcar perfil, i alhora indica l’interès d’una persona cap a una àrea determinada. Per tant, serà beneficiós “sempre que el lloc que s’ofereix tingui a veure amb l’oferta de feina”. Ara bé, el que decanta la balança és normalment l’experiència laboral en el sector, afirmació en la qual coincideixen Badet i la portaveu d’Infojobs, però la consultora també apunta un altre factor clau: el coneixement d’idiomes.

Escepticisme

“Fa 40 anys que treballo en la selecció de personal, i no recordo cap cas en què un client nostre s’hagi decantat per una persona per tenir un màster”. Amb aquesta frase, el gerent d’Associats Gimó Roqué, Francesc Roqué, una empresa que també es dedica a la tria de candidats, mostra un punt de vista més escèptic amb el fet que un màster ajudi a trobar feina. Roqué argumenta que l’element decisiu, a part de l’experiència que es pugui tenir en el sector, és tenir un grau, però no un màster.

Roqué considera que les dades que vinculen el fet de tenir un màster amb un salari més alt es poden deure a causes col·laterals. “En la pràctica professional, no es veu una relació directa entre tenir un màster i més salari”, afirma.

Malgrat aquest punt de vista més escèptic, Roqué apunta que haver estudiat un màster denota ganes d’aprofundir més i una certa inquietud, però també fa una reflexió de cara als estudiants i possibles futurs candidats a un lloc de treball: “Un dels elements que decanta la balança, a part de l’experiència en si mateixa, és si una persona ja ha treballat abans d’acabar la carrera”.

Per tant, la seva recomanació és clara: “Buscar una feina que tingui una mínima relació amb els estudis cursats”. Ara bé, el veterà selector de personal apunta un element molt més difícil de controlar pel candidat que els estudis, l’experiència i el coneixement d’idiomes, ja que, segons Roqué, el que molt probablement pugui decantar la balança serà “el feeling personal” i la primera impressió que es causi durant l’entrevista.