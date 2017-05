¿Fer un màster per poder treballar o haver treballat per aprofitar el màster?

Una de les disjuntives cada cop més habituals entre els estudiants que acaben el grau és si fer o no un màster de forma immediata. Els experts en educació i en selecció de recursos humans consultats no es posen d’acord sobre el millor moment, però sí que coincideixen en un aspecte: no hi ha fórmula màgica, i cal tenir en compte les especificitats de cada alumne, la disciplina en què s’hagi graduat i el tipus de màster que tingui al cap.

Xavier Pujadas, vicedegà d’estudis de postgrau i recerca de ciències de l’educació de la Universitat Ramon Llull (URL), creu que, tal com ha deixat el currículum educatiu el pla Bolonya, fer un màster just després del grau “sembla el més indicat”. Amb tot, també detecta raons per deixar-ho refredar uns anys: “Hi ha estudiants que, per motius professionals o perquè volen tenir una experiència en un altre país, decideixen no encadenar els dos estudis”.

Pujadas argumenta que haver estat un temps al mercat laboral és positiu, sobretot si s’han seguit estudis amb un caràcter més professionalitzador. Introduir l’experiència del mercat laboral en un màster no és només positiu per a la persona en qüestió, sinó també per als companys: “Es creen sinergies entre persones que provenen de diferents àmbits”, apunta el vicedegà de la URL. Ara bé, Pujadas apunta que no és necessari fer una pausa, ja que aquest any o dos de rodatge es poden acumular en forma de pràctiques extracurriculars o de feines a temps parcial, que recorda que es poden fer des del tercer curs del grau.

El vicedegà manifesta que “no cal deixar els estudis en guaret”, una opció que fins i tot podria ser perjudicial, perquè es podrien perdre els hàbits d’estudi. Tampoc es mulla obertament per cap de les dues opcions la coordinadora acadèmica del màster universitari en Ocupació i Mercat de Treball de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Elsa Santamaria: “Si els graus són més generalistes, fer un màster especialitzador just després serà una opció cada cop més habitual, però tampoc és mala idea esperar uns anys, sobretot si no es té clar en quin àmbit formar-se”.

Santamaria creu que l’experiència laboral prèvia pot ajudar a triar el màster en funció dels interessos de l’alumne, però a falta d’aquest primer contacte un màster pot servir, precisament, per especialitzar-se. “Qualsevol de les dues fórmules pot ser la ideal, sempre que s’adeqüi als interessos de l’alumne”, conclou la coordinadora acadèmica d’aquest curs de la UOC.

Una visió fresca o inexperiència?

On sí que s’expressen unes opinions més marcades sobre el moment més idoni de fer el màster és en el món laboral. El director de projectes de l’empresa Currículum y Trabajo, Armando Corzo, assegura que tenir un màster denota un ampli ventall de qualitats molt positives, les quals es poden multiplicar si no s’ha tingut abans una experiència professional. Segons Corzo, una persona que no ha estat al món laboral “arribarà al màster sense estar viciat pel dia a dia” i podrà absorbir molt millor els coneixements “sense els prejudicis de l’entorn on ha treballat”, manifesta. Basant-se en experiències personals, afirma que una persona que no ha estat mai en el sector pot tenir una visió “imparcial i fresca”, mentre que algú que sí que hi ha estat “ho pot veure tot amb ulls cansats”.

Uns arguments que coincideixen en certa manera amb els de Pujadas, que creu que un màster serveix per “obrir noves perspectives”. Tal com explica el vicedegà de la URL, per a moltes persones que ja han treballat en un determinat àmbit, la part teòrica pot semblar “una reiteració”, però alhora pot servir per complementar i contrastar l’experiència pràctica amb noves aportacions teòriques, “sempre que sigui un bon màster”.

Un punt de vista radicalment diferent és el de Joan Nogués, director general de Riba Nogués SL, una consultora que assessora empreses i que abans també havia fet selecció de personal. Nogués creu que “encadenar el màster amb el grau és un error, ja que no es percep com un mèrit, només com una manera de retardar la primera entrada en el món laboral”. Segons aquest directiu, és més útil treballar durant els estudis o just després per començar a tenir experiència, i fer un màster quan ja s’és un professional sènior: “En aquesta etapa ja es considera un afegit”, conclou Nogués.

I si des del món professional sí que es tenen opinions més marcades i allunyades, des del món de la universitat hi ha més cautela a l’hora de mullar-se. Ara bé, Pujadas, de la URL, sí que ho fa a partir d’una fórmula que li sembla una bona idea, sense que sigui l’única possible: començar a fer feines a temps parcial durant els dos últims anys de grau i començar el màster just després, mentre se segueix adquirint experiència laboral, encara que sigui incipient.