El ‘masters boom’ català

Catalunya viu un 'masters boom' des de fa anys. Segons dades facilitades per la secretaria d’Universitats, el curs 2015/16 hi havia 551 estudis amb 34.348 persones matriculades, mentre que quatre anys abans, el 2011/12, les xifres eren de 457 i 21.318, respectivament. Unes dades diferents de les del ministeri d’Educació, però en una línia similar. El recompte 'Datos y cifras del sistema universitario español' xifrava en 723 i 547 l’oferta de màsters en aquests dos mateixos cursos.

La diferència entre els dos recomptes s’explica perquè la Generalitat només té en compte els màsters actius, en què els estudiants encara es poden matricular, mentre que les xifres estatals inclouen els màsters en extinció, és a dir, aquells als quals ja no es pot apuntar ningú més però que continuen vius perquè hi ha alumnes matriculats. Aquests cursos tanquen quan els seus alumnes obtenen el títol, segons explica la secretaria d’Universitats. Sigui com sigui, les dades del ministeri espanyol, que van enrere fins al curs 2008/09, presenten un creixement encara més significatiu: de 464 titulacions es passa a les 723.

540x452 Evolució del nombre de màsters els últims quatre anys Evolució del nombre de màsters els últims quatre anys

S’agafi el recompte que s’agafi, hi ha diversos factors que expliquen l’evolució a l’alça, segons han apuntat alts càrrecs de diverses universitats catalanes, tant públiques com privades. Tots coincideixen en la implementació del que significa l’espai europeu d’educació superior (EEES) com el punt de partida de la tendència actual: “Abans de l’arribada del pla Bolonya, un màster era gairebé una cosa exòtica, perquè una llicenciatura per ella mateixa ja es considerava uns estudis complets”, apunta el vicerector de programació acadèmica i qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Ros. Un factor que se suma a l’augment genèric de matrícules en estudis superiors, segons apunta el director general de la secretaria d’Universitats, Josep Pallarès: “Si hi ha més persones graduades, hi ha més persones que poden fer un màster”, resumeix.

Però un altre element determinant és l’alta volatilitat del mercat laboral, que és cada cop més canviant i demana nous coneixements, tal com coincideixen els mateixos directius dels centres. Segons el director de programes d’Eada, Jordi Díaz, cada cop hi ha una demanda de formació més específica d’àrees més concretes i “han aparegut disciplines que fins fa cinc anys no existien”. En aquest sentit, Díaz apunta sobretot al big data, l’analítica de dades i els estudis d’innovació i –últimament– sostenibilitat en l’emprenedoria i els negocis com els responsables d’aquesta diversificació.

Més atur, més màsters

A part de l’aparició de màsters nous que corresponen a professions noves, el professor del departament d’operacions, innovació i data sciences d’Esade Esteve Almirall creu que l’evolució que assegura que ha viscut la societat catalana explica l’auge dels màsters. “Cada cop ens assemblem més al conjunt d’Europa i dels països més avançats, on tenir cada cop més formació és un valor”. Però el portaveu de l’equip de govern del rectorat de la UB, Ernest Pons, apunta –sense contradir les causes aportades des de les escoles de negocis– una causa menys positiva: l’atur.

Tal com explica Pons, davant les dificultats per trobar feines estables molts graduats opten per seguir formant-se mentre busquen encarar la seva carrera professional. A més, des del seu punt de vista ho fan per un motiu ben clar: “Per treballar, però també per a la vida en general, caldran més coneixements per sortir-se’n, ara la formació i el reciclatge hauran de ser constants”, assevera el portaveu del rectorat de la UB. Un argument que compren i amplien des d’Esade: “Hi ha graus que són més aviat una mena de batxillerat llarg, i cada cop hi ha més gent que en té, d’aquests graus. Per això molts estudiants busquen un element diferenciador”, afegeix.

Els màsters no tanquen

Els centres que ofereixen màsters –tant públics com privats– coincideixen a l’hora d’assenyalar els motius de l’aparició d’estudis nous, però no es posen d’acord pel que fa al creixement del nombre total. Díaz apunta que l’auge de l’oferta s’explica per l’evolució de la universitat pública, on assegura que es creen màsters nous per les necessitats noves però que alhora es mantenen els antics, un comportament molt diferent del que assegura que predomina a les escoles de negocis: “Al nostre centre no tenim gaires més màsters que abans, perquè hem de tancar els que tenen menys matrícules i, alhora, molts dels nous són reconversions d’un màster ja existent”, assegura Jordi Díaz, d’Eada.

Encara més, segons Díaz la demanda ja s’ha frenat en els últims anys, però l’oferta segueix augmentant: “Més que creixement dels màsters, es produeix una fragmentació”, conclou. Un punt de vista del qual discrepa el portaveu del rectorat de la UB. Pons apunta, en coincidència amb Ros, que aquells màsters amb menys de 15 alumnes es van tancant. En aquest sentit, el vicerector de la UAB revela que “la Generalitat hi està molt a sobre, i aquells màsters sense un mínim d’estudiants durant diversos anys seguits no poden continuar”. Segons Ros, el Govern té la voluntat de frenar un possible creixement descontrolat.

Per aquest motiu, Pons creu que l’oferta de màsters està cridada a estabilitzar-se en els propers anys, perquè alguns dels màsters aniran tancant-se per fer lloc als nous que vagin apareixent. Segons el portaveu del rectorat de la UB, “som esclaus de la cultura i les tradicions, i que un màster tanqui està mal vist”, però, malgrat tot, l’oferta s’estabilitzarà. Però es tanquin cursos o no, la demanda s’accentuarà encara més a mesura que s’implementi el 3+2, segons el vicerector de la UAB, que avisa que produirà un segon boom encara més accentuat. Una previsió diferent de la de Pallarès, que creu que el creixement frenarà d’aquí un parell d’anys, precisament perquè s’estabilitzarà l’“efecte Bolonya”.

Malgrat les previsions dels diferents dirigents de les universitats, el veredicte de la realitat és clar. Per al curs 2017/18, la Generalitat ha aprovat 46 noves titulacions de màster entre tots els centres, la qual cosa suposa un creixement similar al que s’ha produït fins ara. Per tant, el 'masters boom' segueix.

Què és abans, la demanda del sector o la iniciativa acadèmica?

Malgrat els matisos que es puguin aportar, les dades són ben clares: cada any apareixen diverses desenes de màsters nous. Estar al dia davant les noves disciplines de coneixement és una demanda imperiosa per a tots els centres que ofereixen màsters, però la procedència de la nova oferta no és sempre la mateixa. Des de l’escola de negocis Esade, Esteve Almirall explica que el seu funcionament en relació al d’un centre públic és “ben diferent”: “La nostra raó de ser és tenir un 90% d’ocupabilitat, i per això hem de tenir un contacte constant amb la indústria”, assegura.

Però Pons, de la UB, no creu que sigui ben bé així, i malgrat deixar clar que l’empenta per fer un màster nou acostuma a ser dels acadèmics, posa de manifest que en centres com la UB “cada cop hi ha més contacte amb el que passa fora i hi ha més recerca”. “Existeix una certa percepció que la universitat està molt allunyada del món real, però això ha canviat”, expressa Pons. En aquest sentit, des de la UAB, Ros explica que els màsters els dissenyen els acadèmics, també, però pot haver-hi dues branques: la demanda d’un perfil professional nou per part de la societat o d’una inquietud acadèmica.

Ara bé, a les escoles de negocis tampoc no manen només les necessitats del mercat, segons els seus responsables. Des d’Eada apunten que és clau “la interacció de diversos actors”. Segons Jordi Díaz, la demanda del sector és cabdal, però la proposta ha de tenir coherència amb la línia educativa del centre. Tot i que sigui necessari seguir els moviments del sector, Almirall llança una advertència molt clara: “No podem fer cas només de les modes del moment ni fer estudis molt concrets, un màster s’ha de poder posar al currículum i entendre’s també trenta anys més tard”.

El temps que passa entre que es detecta una necessitat i sorgeix la idea de fer un màster pot ser d’entre set mesos i dos anys, depenent del centre. A la UAB, per exemple, entre els filtres interns, els de la Generalitat i els del ministeri, passa aproximadament un any i mig, com a mínim, mentre que a la UB frega els dos anys. D’altra banda, en una escola de negocis els tempos són més ràpids. A Eada es triga aproximadament un any, “però cinc mesos se’ls menja el procés de verificació del ministeri”, segons Díaz, mentre que a Esade es pot arribar a dissenyar i començar un màster en set mesos “si es té la idea molt clara”, cosa que, com matisa Almirall, “no sempre és així”.