Els rànquings, una carta de presentació dels màsters

Un gran nombre de màsters d’universitats catalanes van treure el cap al rànquing de màsters de l’any 2017 d’Eduniversal, un dels més prestigiosos a nivell mundial. A part de molts cursos d’Esade, que estan en les primeres posicions en bona part de les respectives classificacions temàtiques, també destaca el Master in Sports Management, impartit per la UPF Barcelona School of Management, per exemple, que estava al número 9 de la seva àrea a nivell mundial. Altres màsters d’universitats catalanes també apareixen en gran part dels Top 50 mundials i europeus, com per exemple el Master’s Degree in Hotel Management, de la UAB i la School of Tourism and Hotel Management, que és 19è del Top 100 en Gestió d’Hospitalitat.

El vicerector de relacions internacionals de la UAB, Màrius Martínez, apunta que rànquings com aquest són una “primera carta de presentació de les universitats”, sobretot de cara als estudiants internacionals, que no tenen massa informació. Ara bé, això també pot ser “una mica injust”, segons Martínez, ja que cal veure molt bé els indicadors que es mesuren.

Fer la feina primer

En aquest sentit, la secretària general de la URL, Anna Berga, apunta que les universitats han de tenir clara la seva missió i que sortir als rànquings o no és secundari: “Una universitat que no prevegi captar estudiants estrangers potser no ha de preocupar-se si no és al top dels rànquings en aquesta matèria, i igualment pot estar fent una molt bona feina en altres àmbits”.

En definitiva, els dos caps visibles d’aquestes dues universitats catalanes recomanen que els centres facin la feina que creguin convenient, i els rànquings ja la valoraran després. “No hem de treballar en funció dels seus indicadors, però sí que val la pena mirar-los en detall”, coincideix el director general de la Secretaria d’Universitats, Josep Pallarès, que concreta que s’ha de posar el focus en tota la metodologia de l’estudi, i no fer cas només del titular cridaner.

Per fer-se una idea més bona de com està, comparativament, una universitat o un sistema universitari, Pallarès apunta que cal seguir els diversos rànquings que van sortint: “No serveix de res ser un dia el primer i no aparèixer-hi mai més. El que és un símbol de feina ben feta és treure el cap de manera assídua en la classificació”, assevera el director general de la Secretaria d’Universitats.

Malgrat que demanen no obsessionar-se amb els rànquings, Martínez, Berga i Pallarès consideren que les universitats catalanes estan “ben posicionades” en el terreny europeu i mundial. “Tenim uns resultats molt bons en l’àmbit espanyol, i prou bons en l’europeu”, resumeix Pallarès.

Informe de la Fundació CYD

En aquest sentit, l’informe que ha fet públic la Fundació CYD aquesta setmana apunta algunes línies mestres de com estan els màsters catalans -en termes absoluts- en relació als dels altres països. Encara que les xifres recullin el conjunt del centre, i no específicament dels màsters, el coordinador general de l’Informe CYD, Martí Perallada, creu que pot ser representatiu, perquè no veuen que hi hagi centres que cuidin molt els graus i descuidin els màsters, per exemple.

Un 51% de les universitats de l’Estat se situen per sobre la mitjana internacional en ensenyament i aprenentatge, mentre que un 37% ho fan en investigació, un 27% en transferència de coneixement, un 40% en orientació internacional i un 66% en contribució al desenvolupament. Perallada constata que si s’agafen els resultats de les universitats catalanes dins del conjunt de l’Informe CYD, els resultats seran millors pel que fa a investigació, transferència de coneixement i orientació internacional perquè “són les que tenen millors indicadors en el conjunt de l’Estat”.

Sistema infrafinançat

El coordinador general de l’Informe CYD creu, precisament, que millorar en transferència de coneixement és el repte principal dels màsters catalans, mentre que Pallarès creu que el sistema necessita petites millores en el terreny metodològic, malgrat que ja està “ben situat en termes generals”.

D’altra banda, el finançament és, segons Martínez, un dels grans reptes de cara als màsters catalans, però també la seva fortalesa: “La Universitat de Copenhaguen té el mateix pressupost que totes les universitats catalanes juntes. Si tenim en compte això, estem molt bé”, apunta el vicerector de relacions internacionals de la UAB. En aquest sentit, el directiu de l’Autònoma destaca que els màsters catalans tenen un gran atractiu a tot el món, una molt bona internacionalització, però llança un avís: “No podem deixar els màsters en preus privats, perquè seran segregadors”.

Principals resultats de centres catalans al rànquing 2017 d’Eduniversal

UPF

Master in Direct and Digital Marketing

26è en el Top 100 d’E-Business

Master in Sports Management

9è en el Top 50 d’Sports Management

UAB

Master Degree in Anyalisis and Management of the Artistic Heritage

34è del Top 50 en Art i Gestió Cultural

Master’s Degree in Hotel Management (UAB-School of Tourism and Hotel Management)

19è en el Top 100 en Gestió d’Hospitalitat

UB

Master en Gestió Cultural

50è en el Top 50 en Art i Gestió Cultural

UB+UAB

Màster en Analista d’Intel·ligència (Carlos III, Rey Juan Carlos, UAB i UB)

19è en el Top 50 en Intel·ligència Empresarial,Coneixement i Gestió de la Seguretat

URL

Master in International Management (URL-ESADE BS)

4t en el Top 200 regional d’Administració Internacional

Máster en Consultoría Business Intelligence-SAP (URL-La Salle)

33è en el Top 50 en Intel·ligència Empresarial, Coneixement i Gestió de la Seguretat

Màster en E-Commerce

31è en el Top 100 d’E-Business

ESADE

Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (ESADE Law School)

2n en el Top 50 en Intel·ligència Empresarial, Coneixement i Gestió de la Seguretat

Executive MBA (Esade BS)

8è en el Top 200 regional en MBA Executiu (temps parcial)

Master of Research in Management Sciences (Esade BS)

5è en el Top 200 regional en Direcció General

Programa de Dirección de Marketing y Ventas Digital

1r en el Top 100 d’E-Business

Tax Consultancy and Management (AGT) (Esade LS)

1r del Top 100 en Taxació

Msc in Marketing Management

1r en el Top 200 regional en Marketing

Máster en Especialización en Derecho Internacional de los Negocios

1r en el Top 200 regional en Negocis i Llei Comercial

Executive Master in Corporate Finance

8è en el Top 200 regional en Finances Corporatives

Executive Master in Public Administration

3r en el Top 200 regonal en Administració Pública

EADA

Intrernational Master in Tourism & Hospitality Management

6è en el Top 100 en Gestió d’Hospitalitat

Máster en Dirección de Recursos Humanos

27è en el Top 200 regional en Administració de Recursos Humans

Programa Retail Management

17è del Top 500 en Administració de Venda al Detall

OBS

Máster en Derecho Internacional de la Empresa

45è en Negocis i Llei Comercial

Master en Dirección de Sistemas

38è en el Top 200 regional d’Administració de Sistemes d’Informació

EAE

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

33è en el Top 200 regional de Comunicació

Màster en Project Management

34è en el Top 200 regional en Economia

MBA

34è en el Top 200 regional en MBA (temps complet)

IESE

Màster en Administració

9è en el Top 50 en Direcció General

Master/PhD in Management

9è en el Top 200 en Direcció General

ESIC

Máster Internacional en Marketing de Moda y Lujo (MM&L)

28è en el Top 50 d’Administració de Luxe i Moda

Máster en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria

40è en el Top 200 regional de Comunicació