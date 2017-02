Aelos, el robot que balla el Gangnam Style

El robot Aelos es presenta al Mobile World Congress perquè d'aquí a un mes estarà disponible al mercat europeu per un preu aproximat de 700 euros. Actualment ja està a la venda al mercat asiàtic. La marca presenta el robot com una eina familiar perquè els nens aprenguin a programar de manera senzilla a través de l'ordinador i l'aplicació mòbil. Són uns robots flexibles amb molta capacitat de moviment com demostren en aquest vídeo ballant el Gangnam Style.