4YFN: cinc 'startups' catalanes que són útils

El 4 Years From Now (4YFN), a la Fira de Montjuïc, s'allunya molt de l'aire de parc temàtic que adopta el Mobile World Congress en les hores de més concurrència. No hi ha dispositius estridents, música 'tecno' ni s'ha de fer cua a tot arreu. Punt de trobada de la creixent comunitat d'startups tecnològiques, s'hi respira l'esforç dels emprenedors per fer-se un lloc al sector. Si les startups que s'hi presenten aconsegueixen fer contactes o aconseguir inversors, estaran més a prop de l'objectiu del 4YFN: haver-se consolidat d'aquí a quatre anys, com el nom de l'esdeveniment indica. S'espera que enguany acudeixin a la cita prop de 20.000 persones, la qual cosa n'augmentaria la participació un 60%. S'hi reuneixen 600 startups i 700 inversors en tres dies. Aquestes són cinc empreses catalanes que han ideat dispositius molt diferents, però amb un objectiu comú: fer-nos la vida més fàcil.

Findthatlead: troba qualsevol correu electrònic

Aquesta startup resol una situació en la que tots ens hem trobat: necessitar el contacte d'algú i no aconseguir-lo. Findthatlead és una plataforma per a mòbil i ordinador que localitza el correu electrònic (i altres dades) de la persona o organització que busquem. Funciona amb un algoritme creat per ells mateixos. És molt útil per als contactes laborals i és gratuïta: "funcionem amb una eina de 'growth haking'", explica Gerard Comte, fundador de l'empresa. Això vol dir que la principal utilitat de la plataforma és gratuïta, però ofereix altres prestacions de pagament.

540x306 L'equip de Findthatlead / A.M. L'equip de Findthatlead / A.M.

La història d'aquesta 'startup' és una història d'èxit del 4YFN: "Quan l'any passat vam venir aquí, estàvem sense un duro al compte corrent. Un cop aquí, vam fer contactes, i en un any hem quadruplicat la nostra facturació i hem passat de ser dos treballadors a ser-ne deu", assegura comte.

Badi: una web de cites...per trobar company de pis

"Els companys de pis són parelles sense beneficis", resa un dels eslògans de Badi, una xarxa social inspirada en les de cites, que et busca el company de pis perfecte basant-se en els teus interessos, la teva personalitat i les teves costums. A més, l'aplicació posa en contacte persones que disposen d'un pis per compartir i les que n'estan buscant. "La majoria dels nostres clients tenen entre 29 i 35 anys i són gent que treballa, però també tenim un 30% d'estudiants", afirma Ignasi Girald, responsable de 'brand marketing' de Badi.

540x306 L'equip de Badi / A.M. L'equip de Badi / A.M.

L''app' es va llançar al mercat fa 18 mesos i ja compta amb més de 200.000 descàrregues i 60.000 usuaris actius al mes.

Tech4freedom: dispositius per acostar la tecnologia a tothom

"Pensem que la tecnologia pot ajudar les persones a superar les barreres per a fer feines de la seva vida diària", explica Jonathan Chacón, responsable d'experiència de l'usuari i accessibilitat. "La tecnologia és molt visual, de pantalla", explica Chacón, la qual cosa margina alguns col·lectius com, per exemple, les persones amb ceguesa.

540x306 Els fundadors de Tech4freedom Els fundadors de Tech4freedom

És per això que la seva startup ha ideat dos dispositius que es connecten a l'smarthone mitjançant tecnologia bluetooth. Un dels dispositius porta un sensor de colors, un termòmetre làser, un sensor de proximitat, i altres prestacions per ajudar les persones amb ceguesa en la seva vida diària. El segon dispositiu que l'empresa presenta consisteix en un 'beacon', una mena d'alarma que va connectada a l'smartphone i que avisa a l'usuari amb una alarma quan la persona que el porta s'allunya d'ell. "Això et permet anar a passejar amb el teu fill, per exemple", diu Chacón. Fa quatre anys que l'empresa desenvolupa aquests dispositius i enguany els llança al mercat per primera vegada.

Eodyne: videojocs per a la rehabilitació neuronal

Eodyne és una startup que ha ideatuna dotzena de videojocs que estan orientats a ajudar les persones que han patit danys cerebrals a rehabilitar-se. "La rehabilitació per recuperar la mobilitat després d'haver patit, per exemple, un ictus, és molt lenta, avorrida i costosa", explica Santiago Brandi, encarregat del desenvolupament de l'empresa: "amb aquests videojocs, la gent es motiva per fer la rehabilitació i a més pot fer exercicis sense la necessitat d'anar a l'hospital ni d'invertir una gran quantitat de diners".

540x306 Així funciona un dels videojocs d'Eodyne Així funciona un dels videojocs d'Eodyne

L'startup és una spinoff de la Universitat Pompeu Fabra. El projecte va sorgir a partir d'una col·laboració amb els Vall d'Hebron i de l'Esperança, en el marc d'un projecte europeu. Porta un any d'activitat comercial i ja compta amb 15 centres com a clients.

Oval, la versió electrònica del Hang

Oval Sound presenta al 4YFN l'Oval, un instrument electrònic (escolta'l aquí) inspirat en el Hang, que a més dés un controlador open-hardware, que funciona com una app per a iOs i Android. Ha estat diverses vegades present en el festival de música Sónar.

540x306 Oval, l'evolució del Hang Oval, l'evolució del Hang

"Pots seleccionar com vols que soni l'instrument, l'afinació i les escales", assegura Marcel Rodríguez, director d'art de l'empresa: "també pots aplicar efectes al so, i compartir la gravació a través de les xarxes socials".