"D'aquí a 10 o 20 anys tot el vídeo es consumirà per Internet": la conferència del fundador de Netflix, en cinc frases

El convidat estrella del Mobile World Congress, el fundador i CEO de Netflix, Reed Hastings, ha fet una conferència aquesta tarda a l'auditori principal de les instal·lacions del congrés. La seva intervenció, davant un auditori ple de gent, ha estat breu. Hastings ha repassat la història de Netflix, que es remunta a 1997, "quan Internet no suportava els 5 GB d'un DVD". La trajectòria de la plataforma d''streaming' és, per a ell, paral·lela a la del consum de vídeos per Internet. Repassem la seva opinió al respecte (i els seus vaticinis), en 5 frases:

"D'aquí a deu o vint anys tot el vídeo es consumirà per Internet" . Hastings defensa que el perfil del consumir¡dor ha canviat: cada cop està més acostumat a veure continguts online i la tendència creix. Per aquest motiu, considera important que les empreses de telecomunicacions ofereixin als seus clients tarifes amb dades il·limitades de vídeo.

. Hastings defensa que el perfil del consumir¡dor ha canviat: cada cop està més acostumat a veure continguts online i la tendència creix. Per aquest motiu, considera important que les empreses de telecomunicacions ofereixin als seus clients tarifes amb dades il·limitades de vídeo. No obstant això, Hastings ha estès la mà a les televisions de pagament, assegurant que Netflix serà "un complement de les televisions de pagament" . I ha posat d'exemple les televisions dels Estats Units: " Moltes pensaven que les destruiríem, però encara que Netflix sigui a la meitat de les televisions americanes, el número de les que tenen cable no ha variat gaire".

. I ha posat d'exemple les televisions dels Estats Units: " "El nostre preu i la qualitat lluiten contra la pirateria" , ha dit Hastings. El fundador de Netflix assegura que cada cop més consumidors aposten per consumir vídeos online de manera legal, a través de plataformes com l'anomenada. Es tracta, a firma, d'oferir alternatives legals als usuaris perquè consumir continguts pirates deixi de ser rentable.

"Internet consisteix en connectar persones arreu del món" , assegura, i ha posa d'exemple la sèrie 'Narcos', feta per una companyia francesa, a Colòmbia i amb un actor brasiler. En el mateix sentit, ha assegurat que l'objectiu de la companyia és oferir continguts fet arreu del món en una proporció major, i que treballa en aquesta línia. A hores d'ara, però, la majoria del seu catàleg és de procedència nord-americana.

"És difícil parlar d'entreteniment quan no saps si en vint anys entretindràs tu o la intel·ligència artificial", ha respost, preguntat sobre el futur dels canals d'entreteniment.