El fundador de Netflix demana a les 'telecos' tarifes amb dades de vídeo il·limitades

El fundador de Netflix, Reed Hastings, ha sigut aquest dilluns l'estrella indiscutible de la primera jornada del MWC. Hastings ha parlat sobre com cada vegada consumim més continguts amb el mòbil i ha introduït la idea de què les operadores comencin a oferir tarifes amb dades de vídeo il·limitades perquè els seus clients no hagin de partir per quedar-se sense dades quan miren Netflix al metro. Així doncs, ha recordat que l'empresa inverteix molt en poder oferir 'streaming' de més qualitat amb menys velocitat d'internet.

El conseller delegat ha mostrat el seu millor somriure als que temen que el model de subscripció de la plataforma acabi amb altres canals com la televisió en obert o la de pagament. "Moltes empreses de televisió de pagament pensaven que les destruiríem, però encara que Netflix sigui a la meitat de les llars americanes, el número de les que tenen cable no ha variat gaire", ha afirmat Hastings.

En aquest sentit, ha presentat Netflix com "un canal addicional" i s'ha mostrat favorable a col·laborar amb les grans del cable i les telecomunicacions. A més, el directiu ha assegurat que l’empresa ja té "al voltant de 100 milions d’usuaris", la meitat dels quals són internacionals. De fet, ha recordat que Netflix produeix continguts a molts més països i ha destacat produccions com la sèrie espanyola 'Las chicas del cable'.

Pel que fa a la pirateria, Hastings ha dit que oferir un servei com Netflix a un preu baix dissuadeix aquestes pràctiques. En aquest sentit, ha posat com a exemple que l’empresa arribés a Holanda, un dels països europeus amb més pirateig de continguts. Hastings va fundar l'empresa el 1997 amb Marc Randolph, com un servei de subscripció lloguer DVDs a domicili, un negoci que encara funciona a mode nostàlgic.

La revolució dels continguts es cola a la cita mundial del mòbilEls continguts també han sigut part del debat durant el matí amb la conferència de John Stankey, conseller delegat de AT&T Entertainment, el negoci de continguts de la segona teleco dels Estats Units i la competència de Netflix en aquest país. L’empresa nord-americana va comprar per 85.000 milions de dòlars la productora Time Warner, responsables d'èxits televisius com HBO o la CNN. El directiu ha recordat que empreses com Netflix, Amazon o Uber són plataformes digitals que han canviat la manera com consumim.

Així doncs, ha confirmat que la teleco ja no vol ser només un operador de xarxa, sinó que pretén oferir continguts en forma de plataforma als seus clients. "Continuarem tenint altres negocis, però ens hem d’integrar per avançar", ha afegit.