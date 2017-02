88.000 milions de Pokémon capturats des de l'estiu

Els jugadors de Pokémon GO han caminat 8.700 milions de quilòmetres arreu del món i han capturat 88.000 milions de Pokémon. Ho ha explicat el creador del videojoc, John Hanke, durant una conferència en el marc del Mobile World Congress, en què ha anunciat que el joc de realitat augmentada, llançat l'estiu passat, comptarà amb tres noves funcionalitats aviat que es descobriran al llarg del 2017. Entre les possibilitats de millora hi hauria una millor geolocalització o la utilització de 'beacons', dispositius de baix consum que es fixen en algun lloc des d'on emeten senyals a l'smartphone.

540x306 La conferència d'aquest dimarts al MWC La conferència d'aquest dimarts al MWC

Hanke ha incidit també en els 500 milions de visitants que el joc ha portat a les 'pokeparades', establiments del món real. Considera aquestes xifres una enorme justificació de l'esponsorització: "Els llocs es converteixen en els nostres espònsors", assegura, i proposa, en el cas dels comerços, que ofereixin ofertes als jugadors que atrapin més Pokémon.

Hanke és el CEO de Niantic, una companyia dedicada a desenvolupar videojocs per a mòbil connectats amb el món real. A banda del fenomen de Pokémon GO, Niantic també va crear el famós Ingress, amb una estructura i funcionament molt similar al de l'anomenat. Durant la conferència, Hanke ha anunciat el llançament d'una nova versió d'Ingress durant aquest any.

Una reivindicació de la vida social i a l'exterior

El fundador de Pokémon ha fet una reivindicació dels videojocs que es juguen al carreri amb altra gent. "La tecnologia surt al carrer. Ho estem fent creant 'wearables', smartphones; fem-ho també amb els videojocs", ha insistit. Per demostrar el valor de la seva proposta, ha compartit fotografies a l'escenari de persones que es van tatuar símbols d'Ingress: "la natura social del joc va generar noves comunitats, famílies, identitats...alguns es van coneixer jugant a Ingress i es van acabar casant", ha sentenciat.