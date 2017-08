Parc Natural del Montseny

Un patrimoni universal. El Montseny, Reserva de la Biosfera, és un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus situat a tocar de grans nuclis urbans. La seva biodiversitat extraordinària i l’empremta cultural que l’home hi ha deixat al llarg dels temps presenten un valor universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals i científics, i que desperta l’emoció de les persones que el visiten. Una superfície protegida de més de 30.000 hectàrees per gaudir-ne amb tots els sentits. El Montseny s’enlaira entre les planes de les comarques del Vallès, Osona i la Selva i es presenta com un bloc muntanyós de perfil característic i altiu, visible des de molts indrets de Catalunya, cosa que justifica el nom del massís, que prové del llatí Mont Signus: mont senyal.

LA FLORA

Les diferències d’humitat i de temperatura expliquen la vegetació que es desenvolupa al Montseny. A manera d’estatges, i a la vegada que es va guanyant més i més alçada, es reprodueixen les formacions vegetals característiques de la Mediterrània a les parts baixes (alzinars, suredes i pinedes), de la muntanya mitjana plujosa més amunt (alzinar muntanyenc i rouredes), d’ambients centreeuropeus per damunt dels 1.000 metres (fagedes i avetoses) i, fins i tot, d’ambients subalpins als cims (matollars i prats culminals). La confluència de tots aquests factors en un relleu abrupte, solcat de torrents i cingleres, dona com a resultat una extraordinària varietat d’hàbitats.

EL TRITÓ DEL MONTSENY

El tritó del Montseny, descobert l’any 2005 com a nova espècie, és l’únic exemple de vertebrat endèmic del Montseny i de Catalunya, i és també l’única espècie d’urodel endèmica d’Espanya. Els estudis de recerca han permès diferenciar-lo del tritó pirinenc, el seu parent més proper. El petit nombre de poblacions, l’escassa abundància i la reduïda àrea de distribució (menys de 40 quilòmetres quadrats) fan que, en aquests moments, sigui un dels amfibis més amenaçats ara mateix d’Europa.

PATRIMONI

Un dels atractius més interessants d’una visita al Montseny és el patrimoni edificat, testimoni de la presència humana des de temps remots. Les construccions megalítiques de la serra de l’Arca són les més antigues. De l’època ibera, la muralla del castell del turó de Montgròs al Brull constitueix un dels elements més destacats. L’Edat Mitjana està molt ben representada amb mostres romàniques de l’arquitectura religiosa amb més d’una dotzena de petits temples de muntanya. Es poden destacar les esglésies parroquials del Montseny i el Brull, o les de Sant Marçal i Aiguafreda de Dalt. També són importants les restes d’edificacions de caràcter militar com els castells de Montsoriu -d’època gòtica-, de Montclús i de Fluvià, i els masos fortificats del Bellver i la Sala. Hi ha també conjunts com el de Tagamanent, amb construccions dels períodes romànic i gòtic, i el de Sant Segimon, important ermitori del segle XVII. Amb tot, la masia és l’element arquitectònic més habitual del Montseny, que en algun cas, com el de l’Agustí, al pla de la Calma, assoleix la condició de gran casa pairal.

PARC AGERMANAT

El Parc Natural del Montseny està agermanat amb el Parc Nacional de les Cevenes a França (Reserva de la Biosfera) des del 1987. Aquest agermanament es produeix a conseqüència de la necessitat d’estrènyer els lligams entre les diferents reserves de l’àrea mediterrània per tal d’intercanviar informació i dur a terme programes conjunts que ajudin a avançar en el coneixement i la solució de problemes comuns. L’any 1994 es va agermanar amb l’Área de Conservación La Amistad-Pacífico i l’Área de Conservación La Amistad-Caribe a través d’un acord que es desenvolupa mitjançant un programa d’activitats, que inclou intercanvis de personal, edicions conjuntes, activitats de formació i educació ambientals, intercanvi de documentació i treballs d’investigació. Ja l’any 2001 es va agermanar amb el Parc Natural de Südeifel d’Alemanya-Luxemburg, per posar en marxa programes específics i impulsar avenços en la política de protecció d’espais naturals i ordenació del territori.

ITINERARIS

El Parc Natural del Montseny ofereix múltiples possibilitats per descobrir-lo fent una caminada. Hi ha desenes d’itineraris per gaudir del paisatge i l’entorn. Una ruta senzilla, per iniciar-se en la descoberta del parc, és la que hi ha entre Bellver i el turó del Tagamanent. Una agradable passejada assequible a tothom en la qual podreu gaudir de vistes panoràmiques sobre la vall del Congost i la seva obertura cap al Mediterrani. L’itinerari comença davant del Punt d’Informació del Bellver i baixa per un corriol entre feixes de conreu fins al collet de Sant Martí. Des del collet, el camí fa pujada i passa per sota de l’ermita de Sant Martí, avui gairebé enrunada. Després d’un parell de giragonses arriba al turó de Tagamanent. A dalt del turó, els vestigis més antics són d’un castell, del qual no queda gairebé res, i de l’ermita de Santa Maria. A conseqüència del terratrèmol del 1448 es va tornar a bastir l’ermita sobre les ruïnes de l’antic edifici del qual no queda cap resta visible. De tornada al Bellver, us recomanem realitzar la visita guiada al Museu de l’Agustí, on tindreu l’oportunitat de traslladar-vos en el temps i descobrir com era la vida quotidiana a les masies del segle XIX.

Longitud: 1,2 km - Durada: 30 minuts - Dificultat: baixa

Per als més avesats, una bona opció és fer l’itinerari Sant Marçal-les Agudes-Turó de l’Home. Inicialment l’itinerari arriba al cim de les Agudes pel fort pendent de la tartera de la Goitadora, on es poden observar les característiques principals dels ecosistemes associats als substrats rocosos i a les tarteres. A partir de les Agudes fins al Turó de l’Home, cims culminants del Montseny, l’itinerari discorre pel vessant solell de la carena amb panoràmiques immillorables en què podrem observar les característiques principals dels ecosistemes d’aquests ambients.

Longitud: 7,2 km - Durada: 2 hores i 15 minuts - Dificultat: alta

L’APLI DEL MONTSENY

A l’aplicació del Montseny trobareu tota la informació necessària per visitar el parc natural, els equipaments, els serveis i els itineraris més importants perquè gaudiu de la vostra estada. També hi trobareu referències de restaurants i allotjaments, així com una àmplia oferta d’activitats culturals. El Parc Natural del Montseny està gestionat conjuntament per la Diputació de Barcelona i per la Diputació de Girona. L’apli està disponible per a dispositius Android i iOS, i ofereix continguts en català i castellà.

NORMES I CONSELLS

L’acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes i elements similars, únicament es podrà realitzar a les àrees expressament creades i als llocs específicament indicats, com ara el càmping de Fontmartina, al Parc Natural del Montseny. Pel que fa a la caça del senglar, activitat tradicional fortament arrelada al Montseny, està estrictament regulada i es desenvolupa dintre d’un període hàbil, que estableix cada any la Generalitat de Catalunya. En els darrers anys, aquesta activitat ha estat permesa des del començament de setembre fins al final de febrer. Fora d’aquest període, els caçadors poden col·laborar a controlar els danys del senglar caçant-ne amb autoritzacions excepcionals.

En relació amb l’ús de la bicicleta al parc, els ciclistes que circulin per la seva xarxa viària tenen l’obligació de: respectar la preferència dels vianants i evitar causar-los molèsties; adequar la velocitat a les característiques de la via per evitar les situacions de risc; circular només per les vies principals i per totes les pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més de tres metres, en què no estigui expressament prohibit; i seguir sempre la informació i la senyalització establerta. Finalment, pel que fa a la circulació motoritzada del parc, es desenvoluparà de manera ordenada i respectuosa amb el medi. L’excés de velocitat pot causar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna. Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h. El soroll d’alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació. Els camins i senders són d’ús exclusiu per a vianants. La circulació de vehicles es limitarà a les pistes obertes al públic i no està permesa camp a través, per tallafocs ni per les vies de rierols.