El Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet és un espai natural protegit on, entre altres valors naturals, s’hi localitza l’única comunitat de roure reboll de Catalunya. Dins del paratge hi ha el monestir de Santa Maria de Poblet, joia de l’art medieval cistercenc i tomba dels reis comtes de l’antiga Corona d’Aragó i Catalunya. A part de la riquesa monumental i cultural del monestir, aquest espai disposa de molts valors naturals. Ofereix moltes possibilitats de fer excursions i caminades o simplement de passejar gaudint del paisatge i d’una cinquantena de fonts naturals, algunes d’aigua ferruginosa. Els seus paisatges agrícoles, majoritàriament conreus de vinya, contrasten amb el paisatge eminentment forestal amb gran variabilitat cromàtica que canvia segons l’època de l’any.

HÀBITATS

El Paratge presenta una gran diversitat d’hàbitats de vocació forestal en una àrea relativament petita: alzinars, rouredes, pinedes, boscos de ribera i altres formacions boscoses. Juntament amb els diferents boscos trobem hàbitats amb poca densitat arbòria, dominats per arbustos o herbes. Els alzinars, típicament mediterranis i de creixement lent, són l’hàbitat que ocupa més extensió de tot el bosc de Poblet. L’intens aprofitament a què han estat sotmesos, especialment per a l’obtenció del carbó de qualitat, apareix generalment amb una estructura de bosc baix o de rebrot.

Als fondals ombrívols de la Pena i del Tillar apareixen petites superfícies ocupades per teixedes, estretament entremesclades amb l’alzinar muntanyenc i les rouredes. En relació a les pinedes, al Paratge Natural de Poblet hi ha representades cinc de les sis espècies de pins existents a Catalunya.

Al PNIN de Poblet es distingeixen clarament dos grans tipus de relleu: al sector del vessant nord de les muntanyes de Prades el relleu és marcadament muntanyós (serralada Prelitoral), mentre que la part més septentrional es caracteritza per un conjunt de terres més planeres al voltant de la vall del riu Sec (depressió Central). L’altitud del PNIN oscil·la entre els 400 m de les parts més baixes fins als 1.201 m del tossal de la Baltasana, a l’extrem sud-oest de l’espai protegit, cim que representa el punt més elevat de les muntanyes de Prades.

HISTÒRIA

El Paratge de Poblet deu el seu nom al monestir cistercenc que va ser fundat al s.XII en uns terrenys donats pel comte Ramon Berenguer IV als monjos de l’orde del Cister. L’indret on es va bastir l’actual monestir era conegut com a hortus populeti (lloc d’horta envoltat de bosc d’àlbers) i d’aquí procedeix el nom de Poblet. Amb la fundació del monestir, els monjos van començar l’explotació dels productes del bosc com les pastures, la fusta, el carbó i la caça, amb un aprofitament racional que va durar molts segles, i també van construir diferents granges dins del bosc. El domini monàstic va durar fins al 1835, any del decret de supressió de monestirs, col·legis religiosos i convents. A partir de llavors, en quedar fora de qualsevol control, el bosc de Poblet va ser assolat per aprofitaments irracionals i va arribar a una desforestació quasi total. Sortosament, el bosc de Poblet es va incloure el 1862 en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública exceptuades de la venda. Un segle més tard, en mans de la Brigada del Patrimonio Forestal del Estado, es va reactivar l’activitat forestal i al llarg dels anys 70 es van fer molts treballs silvícoles per a la millora de l’arbrat del bosc, el control de la caça i la creació de les àrees de lleure de Castellfollit i la font de la Teula, així com la constitució de la zona de caça controlada. L’any 1980 les competències en matèria forestal estatals van ser transferides a la Generalitat de Catalunya i el 1984 es va declarar Paratge Natural d’Interès Nacional una part de la vall del monestir de Poblet i el bosc de Poblet va passar a tenir un règim de protecció especial.

FAUNA

La fauna del bosc de Poblet presenta una alta diversitat d’espècies sobretot a causa de les variades i singulars característiques microclimàtiques i de relleu de l’espai. El caràcter eminentment forestal del Paratge no afavoreix a grans trets una gran diversitat d’ambients, però les marcades diferències d’altitud, la diversa orientació d’alguns dels barrancs, les extenses zones forestals combinades a la plana per zones de conreu i, a les parts altes, per tallafocs i camins forestals, els nombrosos cursos d’aigua i els extensos roquissars d’aquest espai han propiciat que la fauna del Paratge sigui molt diversa, amb moltes similituds amb la resta de les muntanyes de Prades, però també amb alguna singularitat. A l’espai hi ha més de 900 espècies de fauna, la majoria invertebrats. Si ens fixem en els mamífers, hi trobem espècies típicament carnívores com la guineu, la geneta, el teixó, la fagina i la mostela.

PROJECTE EDUCATIU

Des del 2003 el Paratge Natural de Poblet organitza activitats d’estudi i interpretació del medi natural adreçades a centres educatius. L’espai és un excel·lent marc per a l’educació ambiental, ja que permet treballar aspectes relacionats amb la vegetació, la fauna, la geologia i la història. Gràcies al conveni de col·laboració entre l’organisme i el Camp d’Aprenentatge dels Monestirs del Cister es treballa en un entorn educatiu multidisciplinari. A partir de l’observació i la pròpia experimentació de l’alumne, es tracten temes curriculars adaptats a cada etapa de l’escolarització. Les activitats es plantegen com una recerca concreta i específica que els alumnes fan amb un treball previ a l’aula. Es planteja un objectiu i amb les dades recollides al camp s’obtenen resultats i conclusions.

ÀREES D’INTERÈS

Al terme municipal de Vimbodí i Poblet hi trobem la vall de Castellfollit, que podem explorar seguint algun dels itineraris dissenyats per descobrir aquest paratge natural. Podem optar, per exemple, per seguir l’Itinerari Terapèutic Forestal, un recorregut circular de poc més de 3 quilòmetres. L’itinerari s’inicia a l’àrea de lleure de la casa forestal de Castellfollit, on hi ha un aparcament, taules de pícnic, una font i una zona de jocs infantils. Aquest itinerari transcorre per boscos amb arbres en un estat de maduresa avançat o de grans dimensions que destaquen enfront del modest però extens alzinar que recobreix el bosc de Poblet. Aquest entorn, juntament amb la presència de fusta morta i d’una alta diversitat d’espècies i estructures, és ideal per submergir-se en un ambient forestal molt singular i fer un “bany de bosc”. Amb aquesta pràctica d’origen japonès, que s’ha estès arreu, es busca la connexió amb la natura, cadascú al seu nivell, tot caminant silenciosament i fent parades per descansar i observar l’entorn. D’aquesta manera també es millora l’estat de salut i s’obté benestar personal, entre molts altres beneficis.

REGULACIÓ DELS BOLETS

Des de la tardor del 2012, la Generalitat ha posat en marxa una prova pilot per regular la recol·lecció de bolets i així afavorir una gestió adequada del recurs micològic. Així, per poder recollir bo- lets al Paratge Natural de Poblet cal disposar d’una autorització, que pot ser de temporada o bé de només un dia, i que permet recol·lectar com a màxim 6 quilograms per persona i dia. La zo- na que abasta la regulació comprèn 2.276 hectàrees del ter- me municipal de Vimbodí i Poblet, 221 de l’Espluga de Franco- lí, 798 de Montblanc i 18 de Prades. A més dels boscos de la Ge- neralitat, s’hi sumen 207 hectàrees de bosc propietat d’ajunta- ments. En total, la zona d’aplicació de la normativa reguladora és de 3.520 hectàrees.