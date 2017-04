"El Barça iguala l'oferta del Madrid per Theo", portada de l''As'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns:

As: "Augment de sou per a Griezzman"; "El Barça iguala l'oferta del Madrid per Theo"

Mundo Deportivo: "No sóc Messi, sóc Dybala"; "Una altra lliçó de Maverick"

Sport: "Reacció de Champions", "Dybala, a la guerra"

L'Esportiu: "Impuls col·lectiu"; "Maverick Viñales, el líder serè"