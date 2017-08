Recull de portades esportives d'aquest diumenge, 20 d'agost del 2017:

'Mundo Deportivo': "Per vosaltres"

315x383 MD MD

'Sport': "Per vosaltres"

315x391 Sport Sport

'Marca': "En volen més"

315x394 Marca Marca

'As': "Sempre canviaré, no hi ha equip A i equip B"

315x443 AS AS

'L'Esportiu': "Sota pressió"