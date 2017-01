"Cospedal posa l'exèrcit com a garant per fer complir la Constitució", portada de l'ARA

La nova ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, ha posat l'exèrcit com a garantia de l'ordre constitucional en el seu primer discurs en el càrrec el dia de la Pasqua militar, tot plegat en un moment en què 50 dies després d'iniciar-se la suposada 'operació diàleg' no hi ha hagut cap gest del govern espanyol. Aquest és el tema que obre la portada d'aquest dissabte.

I també: