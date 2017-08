"Doble cimera": Dembélé i Coutinho, objectius del Barça, a la portada de 'Mundo Deportivo'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dijous:

Mundo Deportivo: "Doble cimera"; "Sorteig amb perill"

Sport: "Di María s'apropa"; "La plantilla es conjura en un dinar"

L'Esportiu: "Sense rumb"; "Del Barça i de Barcelona, Neymar només me n'ha dit coses bones", diu Paulinho.

Marca: "La llei del gol"; "Els fitxatges no arriben i el caos s'apropia del club"

As: "Aquí hi ha futur"; "La plantilla es reuneix per dinar amb Valverde"