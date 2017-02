"Al nostre estadi no es pot perquè estem d'obres": la negativa de Florentino a cedir el Bernabéu, a la portada de l''As'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest divendres:

As: "Al nostre estadi no es pot perquè estem d'obres"; "Simeone no dona amb el llançador de penals"

Mundo Deportivo: "Camp Nou, la millor opció"; "Multa de 5.000 euros per baix rendiment i avui, davant el cuer"

Sport: "Al Bernabéu? Ni de conya!"; "Dos partits de sanció a Suárez"

L'Esportiu: "El dia de la marmota"; "El Barça no pot badar al Palau contra el cuer"