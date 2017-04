Gibraltar, protagonista de l'ARA d'aquest diumenge

260x366

La portada, en pdf

Aquests dies tornem a veure un altre episodi de tensió entre el Regne Unit i Espanya per la sobirania de Gibraltar, i l'ARA ha enviat al Penyal un equip, encapçalat per Antoni Bassas, per copsar com es viu la tensió sobre el terreny. Per entendre exactament què passa, dediquem el dossier de diumenge a aquest conflicte.

El dossier no només explica com es viu des de Gibraltar aquest nou episodi de tensió, sinó també com veu Londres la reclamació espanyola del Penyal. A més, ens permetrà I descobrir Gibraltar com a centre financer i de joc 'on-line'. Entrevistem Andrew Canessa, expert en la identitat gibraltarenya. I podràs llegir un article d'Agustí Alcoberro sobre l'origen històric de la possessió britànica.