"L'aire que ens intoxica", dossier especial d'aquest diumenge

260x366

Al dossier especial d'aquest diumenge l'ARA tracta sobre la contaminació de l'aire a Barcelona i com ens intoxica. Explicarem d'on prové aquesta pol·lució i quins efectes té sobre la salut, ja que fins i tot causa morts. Analitzarem també quines mesures estan adoptant els governs de l'àrea metropolitana per fer front a aquest problema.

Per la seva banda, Miquel Bernis, meteoròleg de l'ARA, explicarà per què la contaminació és dolenta per a la salut i com es forma. A la web publicarem, a més, un reportatge multimèdia amb vídeos d'una passejada amb Xavier Querol, investigador del CSIC, per comprovar de primera mà els nivells de contaminació de la ciutat.