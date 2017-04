"Madrid hauria de ser la següent capital olímpica europea després de París", a la portada de l''As'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

As: "Bale no hi és, a Zidane se l'espera"; "Madrid hauria de ser la següent capital olímpica europea després de París"

315x388

Sport: "T'estimo Barça"; "Zidane, en perill després del clàssic"

315x388

L'Esportiu: "L'únic galàctic"; "Refermar la bona imatge i guanyar"

315x388

Marca: "Isco 2022"; "Encara queda molt camí"

315x388

Mundo Deportivo: "500"; "Rafa Nadal, a pel seu desè Godó"