"Messi decideix: hi ha Lliga": el clàssic centra les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns:

Marca: "Messi decideix: hi ha Lliga"; "Per si hi havia dubtes: el rei absolut de la Terra"

315x388

As: "El major espectacle del món"; "Nadal aixeca el seu desè títol"

315x388

Sport: "Sant Messi"

315x388

Mundo Deportivo: "Èxtasi!"; "Nadal suma el seu desè títol a Montecarlo"

315x388

L'Esportiu: "Recordeu el meu nom"; "Márquez, el rei d'Austin"