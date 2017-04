"Ney, número 2 del món", a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

Sport: "Ney, número 2 del món"; "Un jugador de l'Eldenc denuncia els partits arreglats"

315x388

Mundo Deportivo: "Alcácer respon"; "El partit està venut. Hi jugues?"

315x388

L'Esportiu: "Joc brut"; "L'estadi d'en Johan, el 2018"

315x388

As: "El Madrid no és com l'Atlètic, no es fa enrere", diu Vidal; "Havien pactat un 8-0 al descans"