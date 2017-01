"No estan per a festes": la decisió del Barça de plantar la FIFA, a les portades

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

L'Esportiu: "No estan per a festes"; "Els àrbitres denunciaran Piqué"

315x388

Mundo Deportivo: "No estan per a festes"; "Cristiano guanya un 'The Best' cantat"

315x388

Sport: "Van a per Piqué"; "Plantada del barça al 'The Best' de Cristiano"

315x388

Marca: "Gala Madrid"; "Rebequeria infantil del Barça, que deixa plantada la FIFA"

315x388

As: "Cristiano és 'The Best'"; "Piqué es desmarca de la línia del Barça sobre els arbitratges"