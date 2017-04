"Robots: amenaça o oportunitat", dossier especial de l'ARA d'aquest dilluns

260x366 Portada de l''ARA' 1/5/17 Portada de l''ARA' 1/5/17

L'ARA d'aquest dilluns dedicarà, amb motiu de l'1 de Maig, un dossier especial ( descarrega'n la portada en PDF) a explicar què suposa per al mercat laboral la introducció dels robots en els processos productius. Un terç dels europeus creu que un robot podria fer bé la seva feina: és cert que la robòtica ocuparà llocs de treball, però també ho és que en crearà de nous. David Martínez, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona, farà una anàlisi repassant com hem anat introduint els robots a la nostra vida quotidiana i com cada vegada es tornen més sofisticats. A més, quatre experts analitzaran el futur del mercat laboral en aquest escenari.