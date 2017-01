"Mans enlaire!": el Vila-real-Barça, a les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns:

Mundo Deportivo: "Mans enlaire!"; "Cristiano, llest per ser The Best"

Sport: "Mereixen molt més!"; "Piqué desafia a Tebas des de la gespa"

L'Esportiu: "Encara bo"; "L'ACB és una altra història per al Barça"

Marca: "S'escapa el Madrid"; "And the winner is... CR7"

As: "Qui dels dos?"; "El Barça es despenja"