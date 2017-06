"Theresa dismay", portada del 'The Sun'

Aquest és un primer recull de les primeres edicions de les portades britàniques del dia, que reflecteixen el fracàs conservador d'una convocatòria d'eleccions amb la que May pretenia enfortir-se. El resultat: fragilitat dels conservadors a 10 dies de les negociacions pel Brexit.

El The Sun titula "Theresa es desmaia" fent un joc de paraules amb el cognom de la líder dels conservadors

El Daily Mail destaca l'aposta fallida de May en convocar eleccions anticipades i parla de "tret per la culata"



La portada de The Guardian confereix protagonisme als bons resultats de Corbyn: "Corbyn atordeix els toris"

The Daily Telegraph: "Xoc per a May per l'èxit de les votacions que apunten un Parlament "penjat""