"Gibraltar, qüestió d'orgull", portada de l'ARA

260x366

La portada, en pdf

Aquests dies tornem a veure un altre episodi de tensió entre el Regne Unit i Espanya per la sobirania de Gibraltar, i l'ARA ha enviat al Penyal un equip, encapçalat per Antoni Bassas, per copsar com es viu la tensió sobre el terreny. Aquest és el tema del dossier de diumenge i el tema destacat en la portada. "Gibraltar, qüestió d'orgull" n'és el titular principal.

I també: