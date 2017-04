260x366 "Brussel·les denuncia Espanya perquè no compleix la directiva de les hipoteques", portada de l'ARA "Brussel·les denuncia Espanya perquè no compleix la directiva de les hipoteques", portada de l'ARA

La decisió de la Comissió Europea de portar Espanya davant la justícia europea per no aplicar la normativa de les hipoteques configura el tema principal de l’ARA d'aquest divendres. "Brussel·les denuncia Espanya perquè no compleix la directiva de les hipoteques" és el titular principal de la portada.

I també: