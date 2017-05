260x366 portada ara 19/5/17 portada ara 19/5/17

La portada, en pdf

Les noves mesures anunciades per la primera ministra britànica per penalitzar la contractació de treballadors de fora de la UE és el tema destacat en la portada del diari ARA d'aquest divendres. "May encarirà la contractació d'estrangers" n'és el titular principal.

I també:

"Ensurt a Times Square"

"El ministeri ordena investigar els llibres de text catalans"

"Els sensesostre creixen un 56% en un any a Barcelona"