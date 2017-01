"L'onada de fred més severa, i més cara", portada de l''Abc'

Aquestes són les portades dels diaris de dijous:

Abc: "L'onada de fred més severa, i més cara"

La Razón: "Errejón no pactarà perquè busca la caiguda d'Iglesias a Vistalegre"

El Mundo: "L'Audiència posa en dubte l'operació jihadista de Madrid"

El País: "Madina i José Carlos Díez es perfilen claus en el futur del PSOE"

La Vanguardia: "El Govern tanca la porta a l'augment fiscal que demana la CUP"

El Periódico: "Acord PP-PSOE per tancar les clàusules terra"

ARA: "Mas: 'Els vots del 27-S eren per la independència, no per la revolució'"