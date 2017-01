"La Generalitat precipita els plans per a la independència", portada d''El País'

Aquestes són les portades dels diaris de dimarts:

El País: "La Generalitat precipita els plans per a la independència"

315x388

La Razón: "La Fiscalia cridarà a declarar el jutge Vidal per les seves declaracions"; "Mali planta Puigdemont per reunir-se a Brussel·les amb un jihadista afí a Al-Qaida"

315x388

El Mundo: "El jutge i la fiscal esbronquen la policia per no acreditar proves"; "Junqueras diu que ja té les dades per assumir tots els impostos"

315x388

Abc: "El fort augment del càncer desafia la sanitat espanyola"

315x388

El Periódico: "Repudi mundial"

315x388

La Vanguardia: "El Govern sospesa avançar el referèndum uns mesos"

315x388

ARA: "De Alfonso va contractar expolicies vinculats a l'operació Catalunya