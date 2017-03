"El forat negre de Díaz", portada d''El Mundo'

Aquestes són les portades dels diaris de dissabte:

El Mundo: "El forat negre de Díaz"; "Puigdemont desafia amb la consulta el seu propi Consell de Garanties"

Abc: "La UE advertirà dimarts a PSOE i C's que és urgent aprovar la reforma de l'estiba"

El País: "Blesa i Rato no aniran per ara a la presó per les 'targetes black'"

El Periódico: "El 'TC català' censura la partida del referèndum"

La Vanguardia: "El Govern ignora el revès jurídic al referèndum"

ARA: "El Consell de Garanties avisa que el referèndum és inconstitucional"