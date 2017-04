"Gürtel persigueix Rajoy", portada d''El Mundo'

Aquestes són les portades dels diaris de dimecres:

El Mundo: "Gürtel persigueix Rajoy"; "Junqueras avala una declaració d'independència si no se celebra el referèndum"

315x388

El País: "Rajoy haurà de declarar com a testimoni per la Gürtel"; "Junqueras amenaça amb la independència si no hi ha referèndum"

315x388

La Razón: "Rajoy es veu 'víctima' d'una 'operació del PSOE' per tal que declari en la Gürtel"; "Junqueras avala una declaració unilateral d'independència si no hi ha referèndum'"

315x388

Abc: "May avança les eleccions per treure rèdit al Brèxit i a la crisi laborista"

315x388

El Periódico: "El PP ataca els jutges de Gürtel per citar Rajoy"

315x388

La Vanguardia: "Rajoy declararà com a testimoni en el judici per la caixa B del PP"

315x388

ARA: "Junqueras: referèndum o DUI"