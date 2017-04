"Els Pujol comencen a entrar a la presó", portada de l''Abc'

Aquestes són les portades dels diaris de dimecres:

Abc: "Els Pujol comencen a entrar a la presó"

El País: "La corrupció col·loca el govern de Rajoy en una situació difícil"

La Razón: "Cop al clan: Pujol Jr., a la presó per amagar milions"; "El jutge Velasco conclou que Casals i Marhuenda no van coaccionar Cifuentes"; "La Generalitat estudia sancionar els funcionaris que no desobeeixin l'Estat"

El Mundo: "'Vaig denunciar al PP el compte suís de González i Aguirre ho va veure com una traïció"; "Pujol Ferrusola, a la presó cinc anys després de l'escàndol"; "La Generalitat amenaça els funcionaris que ignorin les lleis de 'desconnexió'"

La Vanguardia: "Presó per a primogènit de Pujol per desviar diners"

El Periódico: "Pujol júnior, a la presó"

ARA: "Presó per a Jordi Pujol Jr"