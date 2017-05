"Puigdemont es nega a debatre el referèndum al Congrés", portada d''El País'

Aquestes són les portades dels diaris de dissabte:

El País: "Puigdemont es nega a debatre el referèndum al Congrés"

315x388

Abc: "La sanitat espanyola despunta les deu millors del món"

315x388

El Mundo: "Sánchez i Díaz lluiten pel vot clau a Andalusia"

315x388

La Razón: "Rajoy, davant del 21-M: 'La Legislatura depèn de nosaltres, no de la X del PSOE'"; "Puigdemont rebutja anar al Congrés si no hi ha acord per a la consulta"

315x388

El Periódico: "Guerra sense treva"

315x388

ARA: "Puigdemont només anirà al Congrés si es pacta el referèndum"