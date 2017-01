Puigdemont s'acosta a Europa amb un ressò discret a la premsa internacional

La conferència sobre el procés que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, van impartir ahir a la tarda a la sala gran del Parlament Europeu, ha tingut un impacte discret en els mitjans internacional. No obstant això, sí que se n'han fet ressò 'Politico', el canal audiovisual Euronews i diversos mitjans escocesos i irlandesos, com 'The National' i 'The Irish Times'.

"El president català es compromet a seguir endavant amb la votació per la independència", titula 'Politico' en el seu article, que destaca que l'auditori on es va fer la conferència estava ple. "El suport d'Europa a la independència de Catalunya causaria una greu ruptura amb el govern espanyol", recalca el rotatiu.

Per la seva banda, Euronews inicia l'article, una entrevista a Puigdemont, assegurant que "la situació política sempre es troba en punt mort entre les autoritats catalanes i espanyoles".

El diari 'Irish Times' també s'ha fet ressò de la notícia, amb el titular: "Els líders de Catalunya s'embarquen en una ofensiva per atreure la UE". "Catalunya ha posat en marxa un intent de convèncer la UE dels mèrits del seu pla", assevera el mitjà, "enmig d'acusacions dels conservadors espanyols que l'oferta és políticament" equiparable "amb l'extrema dreta europea".

Spain's conservative People’s Party has been a source of ridicule this week. https://t.co/9brSNJceWP — The National (@ScotNational) 24 de gener de 2017

Finalment, l'escocès 'The National' titlla el Partit Popular (PP) de "ridícul" en un article amb el titular: "Els membres del Parlament Europeu espanyols criden al boicot d'una conferència sobre la independència de Catalunya".